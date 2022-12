Familia de medici care s-a întors în România din Irlanda: „Ni s-a făcut dor de țară, ceva ne chema apoi“ VIDEO

Soț și soție, tinerii medici Bogdan și Andreea Prunaru (ambii în vârstă de 31 de ani), care lucrează la spitalul din Mioveni, Argeș, sunt exemplul perfect pentru cei care vor să se întoarcă în România.

În anul trei de rezidențiat, Bogdan și Andreea Prunaru (amândoi în vârstă de 31 de ani) din Craiova au plecat peste hotare, lucrând la un spital din Irlanda, însă în acele din urmă au ales să se întoarcă în România. Cei doi sunt medici anesteziști la Spitalul Mioveni, primul spital de stat construit de la zero după Revoluție în România, și sunt extrem de mulțumiți. Soții Bogdan și Andreea Prunaru lucrează pe Secția de Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului de la Mioveni.

Cei doi medici au absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, unde și-au și început rezidențiatul pe Anestezie și Terapie Intensivă. Andreea și Bogdan se știau încă din vremea școlii și întâmplarea a făcut să aleagă ambii aceeași specialitate. Ulterior, după primii doi ani de rezidențiat, Bogdan și Andreea au plecat să lucreze și să își facă stagiatura în Irlanda, la Our Lady Of Lourdes Hospital din orașul Drogheda (55 de kilometri distanță față de capitala Dublin), spital înființat în 1955 și ce are 340 de paturi.

„Sunt foarte mulți medici anesteziști care pleacă pentru stagiaturi la spitale din străinătate. În perioada în care am fost noi plecați în Irlanda, între 2019-2021, erau 10 medici români rezidenți acolo, mai erau de la Iași și București. Cei de la spitalul din Irlanda pun mult accent pe partea educațională, ai tot timpul un tutore lângă tine, care te sprijină și te formează. Totul este foarte bine pus la punct, există toate dotările necesare. În Irlanda se face medicină bazată pe dovezi. A fost o experiență frumoasă”, a declarat doctorul Bogdan Prunaru pentru ”Adevărul”.

În perioada în care Bogdan și Andreea Prunaru se aflau la spitalul din Drogheda, a izbucnit pandemia de SARS-CoV-2. „A fost foarte dificil acel prim val al pandemiei. Nu știam cum să tratăm acel agent patogen, se făcuseră niște studii, am încercat să încropim niște protocoale din mers. Era ca și cum schimbam motorul la o mașină în mers. Am căutat soluții pentru a reduce infecția și expunerea echipei medicale la această infecție”, adaugă dr. Bogdan Prunaru.

Ca satisfacție profesională, era foarte bine în Irlanda. Însă mi se făcea dor să revin acasă - dr. Bogdan Prunaru

Acea perioadă a primului val al pandemiei petrecută în Irlanda a fost dificilă și deoarece atunci a născut Andreea. Când au început internările la Terapie Intensivă la spitalul din Drogheda, Bogdan era acasă, într-un concediu de paternitate de două săptămâni. A revenit în spitalul din Drogheda când Terapia Intensivă era plină. A fost greu și pentru că nu se știa cât de infecțios este virusul. Și, având un nou-născut acasă, Bogdan Prunaru a trebuit să se izoleze într-un hotel. O perioadă, acesta și-a văzut soția și copilul doar de peste drum.

În momentul în care și-au terminat perioada de stagiatură în Irlanda, cei doi au revenit în România pentru a își echivala stagiile și a da examenul de specialitate.

De anul trecut, Bogdan și Andreea Prunaru lucrează la Spitalul din Mioveni, unde implementează cu succes și eficien metodele și tehnicile medicale învățate pe durata celor doi ani petrecuți în Irlanda.

„M-am ambiționat să iau ce am învățat în Irlanda și să aplic în România”

„În trecut am mai avut și o bursă Erasmus în Germania. Însă niciodată nu mai fusesem plecat din țară pentru o perioadă mai mare de un an. Iar pe perioada celor doi ani petrecuți în Irlanda ni s-a făcut dor de România, ceva ne chema apoi... Ca satisfacție profesională, era foarte bine în Irlanda. Însă mi se făcea dor să revin acasă. M-am ambiționat să iau cunoștințele acumulate în Irlanda și să le implementez acasă, în România. Și am căutat o echipă care să meargă pe aceeași gândire cu mine și soția mea. Și am găsit această echipă la Spitalul de la Mioveni”, explică Bogdan Prunaru.

La Spitalul de la Mioveni, soții Bogdan și Andreea Prunaru au fost impresionați de comunicarea foarte bună pe care o au cu echipa medicală, cu conducerea spitalului și cu toți angajații.

„Medicina nu se poate face de o singură persoană. Medicina se face de către o echipă. Și nu mă refer aici doar la echipa din secția respectivă, ci la o echipă formată din mai multe specialități, la un management interdisciplinar. Iar când ceilalți medici au aceeași viziune ca tine, așa cum se întâmplă la Spitalul de la Mioveni, atunci lucrurile merg foarte bine. Și ne interesează în primul rând satisfacția și siguranța pacientului. Spitalul de la Mioveni este pentru noi locul unde ne simțim acasă”, explică doctorul Bogdan Prunaru.

Medicul de la Spitalul din Mioveni a explicat pentru ”Adevărul” și de ce crede în România.

„Cred în România în primul rând pentru că suntem un popor de oameni ambițioși și iubitori. Românii sunt un popor inovator. Iar Spitalul Mioveni mi-a dovedit că atunci când ne propunem să facem o schimbare, orice este posibil”, concluzionează medicul Bogdan Prunaru.

Spitalul de la Mioveni a fost deschis în toamna lui 2019, are printre altele 250 de paturi, buncăr antiatomic și poate funcționa 48 de ore cu generatoare în caz de avarie.