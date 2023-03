Unui detectorist norocul i-a surâs pe dealul Balaurul. Tezaur descoperit în Neamţ, după câteva încercări

Un tezaur roman a fost descoperit în Neamţ după câteva detecţii pe dealul Balaurul. Despre cel care a găsit monedele se poate spune că norocul i-a surâs repede, fiind la primele sale experienţe.

Este vorba despre Sebastian Chiriac, un afacerist din comuna Gârcina, localitate din imediata apropiere a oraşului Piatra Neamţ. El conduce o societate de construcţii, dar a devenit pasionat de arheologie, fără a avea studii în domeniu, citind despre descoperiri ale unor nemţeni „înarmaţi“ cu detectoare.

Şi-a cumpărat şi el unul, nu de ultimă generaţie, ci unul ieftin, în ianuarie anul acesta, a obţinut autorizaţia de la Poliţia Neamţ pentru a-l folosi, şi s-a apucat de treabă. Până acum, a ieşit de vreo şase-şapte ori prin împrejurimile localităţii de domiciliu, iar duminică, 12 martie 2023, norocul i-a surâs.

La poalele pădurii de pe dealul Balaurul, aproape de drumul naţional Piatra Neamţ - Târgu Neamţ, într-o zonă unde pământul se surpase, a găsit un vas de tezaurizare în care se aflau 190 de denari romani, pe care sunt bătute chipurile unor cunoscuţi împăraţi: Traian, Vespasian şi Domiţian.

„După ce am găsit primele monede, vreo cinci-şase una foarte aproape de alta şi după ce am dat şi de vasul în care erau celelalte, m-am cam panicat pe moment, deşi ştiam cum trebuie procedat. Apoi m-am dus la primărie, am anunţat ce am descoperit, după care le-am predat la Direcţia pentru Cultură Neamţ, pentru că aşa prevede legea“, relatează Sebastian Chiriac.

El a detaliat, pentru „Adevărul“, că, înainte de acel tezaur descoperit, în puţinele ieşiri cu detectorul a mai găsit câte ceva, obiecte lipsite de importanţă: cartuşe şi monede din vremea regalităţii sau perioada comunistă. Iar acum e mândru, pentru că şi-a adus o contribuţie la descoperirea unor artefacte, vechi de milenii.

Prin Neamţ, astfel de cazuri nu sunt o raritate. Pe 3 decembrie 2022, Sebastian Sandu, membru al Club Detect Metal Roman, şi-a trecut în „palmares“ o descoperire de senzaţie. La Valea Ursului, a scos la lumină 281 de monede de atgint din vremea lui Marc Antoniu, 52 de monede de bronz, 11 fibule, obiecte de podoabă, vârfuri de săgeţi şi un topor din fier.

Tot în Neamţ, dar pe 21 octombrie 2022, Nicu Mura, şi el membru al Club Detect, găsea în comuna Icuşeşti, un tezaur unicat, vechi de peste 3000 de ani. Artefactele, circa 130 la număr, constând în bijuterii, aplice, nasturi, colane şi fibule, sunt datate din Epoca Bronzului şi Epoca Timpurie a Fierului, dar mai era şi un pumnal Akinakis, datat secolele 7-5 I.Hr.