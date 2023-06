Un club cu o istorie de peste un veac vrea noi performanţe. Apel adresat Primăriei Piatra Neamţ

Un club cu o istorie de peste un veac în fotbalul din România, Ceahlăul, vrea noi performanţe. În acest scop, reprezentanţii grupării au un apel adresat Primăriei Piatra Neamţ.

Conducerea Clubului Sportiv Municipal Ceahlăul a revenit cu un mesaj public în care reiterează rugămintea adresată administraţiei locale a oraşului de la poalele culmilor împădurite Pietricica şi Cozla, de a efectua o serie de lucrări de reparaţii la stadion, pentru a fi îndeplinite condiţiile necesare meciurilor din Liga 2.

Atât pentru fotbalişti, adversari, cât şi pentru suporteri, care la partida pentru promovare în eşalonul secund, cu Foresta Suceava, au fost prezenţi în număr mare, circa 10 - 11.000. Cu mult peste ceea ce se adună la o dispută din Supeligă. Ceahlăul se va reuni luni, 26 iunie 2023 şi până la începerea campionatului mai sunt şase săptămâni.

„Revenim cu rugămintea adresată, pe 15 iunie, Primăriei şi Consiliului Local Piatra Neamţ să aducă îmbunătăţiri arenei pentru ca jocurile să se desfăşoare în condiţii foarte bune. Între ele reparaţii la vestiarele vechi ale stadionului, cu tot cu încăperile aferente zonei respective“, se precizează în apelul adresat Primăriei Piatra Neamț de către reprezentanții CSM Ceahlăul.

Se mai doreşte punerea în funcţiune a tabele electronice de scor, a instalaţiei de sonorizare şi a turnicheţilor pentru acces în incintă. Altă doleanţă este deschiderea secţiunii de peluză de peste tribuna 2 şi lucrări pentru menţinerea în stare mai bună a sălii unde, cândva, se organizau şedinţe tehnice ale echipei şi conferinţe de presă.

Stadionul Ceahlăul, în perioada când Gheorghe Ştefan era preşedintele clubului şi primar la Piatra Neamţ, a găzduit meciuri ale naţionalei României, fiind omologat UEFA. Acum, CSM Ceahlăul nu are nicio legătură cu defuncta FC (grupare înființată în 1919), care era patronată de Pinalti, dispărută de şapte ani, dar i-a preluat palmaresul.

Pe 7 iunie 2023, CSM Ceahlăul a promovat în Liga 2, învingând Foresta Suceava cu 2-0, după ce, în tur. fusese 0-0. Gazdele au deschis scorul în minutul 29, iar sucevenii puteau egala în ultimul minut al primei reprize, dar au ratat de la 11 metri. Ceahlăul a făcut 2-0 în minutul 90, din lovitură de pedeapsă. Obiectivul echipei este promovarea în Superligă.

„Promovarea s-a cosemnat, bucuria s-a consumat şi consider că este timpul pentru o veste care va bucura suporterii. Ne-am înţeles cu domnul Cristi Pustai pentru un contract valabil până în vara anului 2025. Primul pas este făcut pentru continuitate, fiindcă lucrurile au mers foarte bine de când am început colaborarea“, a declarat Anton Măzărianu, director general al firmei COMES, sponsor principal.