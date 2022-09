Altruism de faţadă în pandemie. Bani strânşi pentru copii bolnavi, folosiţi în scop personal

În plină pandemie, o asociaţie umanitară afişa un altruism de faţadă, bani strânşi pentru a ajuta copii bolnavi fiind folosiţi în scop personal de către membrii ONG-ului, care are sediul într-o locuinţă din municipiul Piatra Neamţ.

Despre „activitatea“ asociaţiei umanitare în pandemie s-au sesizat anchetatorii nemţeni, conturându-se elementele constitutive ale unei infracţiuni de delapidare. Astăzi, 7 septembrie, în acest caz au fost efectuate mai multe descinderi la sediul ONG-ului şi la domiciliile suspecţilor.

„Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul Piatra Neamţ, au pus în executare cinci mandate de percheziţie şi cinci de aducere, în cadrul unui dosar penal, în care se fac cercetări pentru delapidare“, se arată într-un comunicat al Poliţiei Neamţ.

Din cercetările efectuate s-a stabilit faptul că, de la începutul anului 2020 şi până în prezent, reprezentanţii unei asociaţii non-profit ar fi colectat sume de bani de la diverse persoane fizice sau juridice, din judeţele Neamţ, Suceava, Vaslui, Iaşi şi Bacău. Aceste sume ar fi fost folosite în interes propriu şi nu în scopul pentru care a fost înfiinţată asociaţia.

În timpul descinderilor au fost descoperite mai multe mijloace de probă care privesc posibila activitate infracţională. Anchetatorii au confiscat aproximativ 15.000 de lei, 3.700 de euro, 120 de lire sterline şi 20 de dolari.

Ulterior, cinci persoane cu vârste cuprinse între 34 şi 55 de ani, ale căror identităţi nu au fost dezvăluite, la fel ca şi numele asociaţiei, au fost conduse la sediul Poliţiei Neamţ, în vederea continuării cercetărilor. În această seară urmau se se decidă eventuale reţineri şi cereri pentru arestări preventive.

Anchetatorii nu au comunicat valoarea sumei delapidate de către cei care făceau parte din fundaţia umanitară. La o adresă din mediul virtual al ONG-ului se arată şi care era „scopul“ gesturilor care s-au dovedit a fi doar altruism de fațadă. Numai că, cele scrise, fără a fi folosite diacritice, conţin o multitudine de greşeli gramaticale şi stângăcii în exprimare: „Suntem o asociatie umanitara, ce ne ocupam cu sprijinul copiilor si a persoanelor fara ajutor, si cu probleme de sanatate. Cu ajutorul persoanelor cu suflet si a celor ce cred in noi ,putem ajuta acesti copii care au nevoie de noi si de dumneavoastra. (...) Cine doreste sa ajute poate sa o faca si direct in contul copilului, care are nevoie de ajutor, pentru mai multe informatii ne poate contacta“.