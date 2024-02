Imaginea durerii: mamă în scaun cu rotile, la căpătâiul fiului. Azilul unde stă bătrâna s-a ocupat de înmormântare

Un monument de durere și neputință - așa putem descrie două fotografii ce au fost postate de către reprezentanții centrului de îngrijire de la Dumbrava din județul Bihor.

Pozele reprezintă o mamă imobilizată într-un scaun cu rotile care își îngroapă fiul ce a murit lovit de o mașină. Imaginea este cu atât mai tristă, deoarece cei doi sunt singuri, fără nici o altă rudă sau prieteni în jur.

Crucile care se văd în imagine sunt ale celor care au murit când se aflau în centrul de îngrijire.

Femeia trăiește de șase ani în grija lui Viorel Pașca, un bihorean care a înființat centrul din Dumbrava. Fiul care a murit trăia pe străzi, însă mergea din când în când să o viziteze pe cea care i-a dat viață.

„Din păcate, se pare că poveștile triste de la Dumbrava nu se mai termină niciodată, de parcă una ar trece doar ca să facă loc alteia, ca un val care îl cheamă pe următorul, acest lucru repetându-se iar și iar... În urmă cu vreo șase ani era adusă la noi o femeie din Oradea, bolnavă, imobilizată la pat, neavând decât un singur fiu care nu se putea întreține nici pe el, trăind pe străzile din Oradea din mila celor din jur. În primii ani cât femeia a stat la Dumbrava, o mai vizita din când în când, poate de vreo două ori pe an, iar la plecare ne cerea respectuos să-i dăm dacă avem bani de întoarcere cu autobuzul spre Oradea”, mărturisește Viorel Pașca.

în urmă cu câteva zile, fiul bătrânei a fost lovit de o mașină pe străzile din Oradea, accident în urma căruia el și-a pierdut viața.

Bărbatul a fost dus la morgă, însă, deoarece nu a mers nimeni să-l revendice și probabil că mama lui este în grija celor de la centru au fost sunați pentru a merge să-i ridice trupul neînsuflețit pentru a-l înmormânta cum se cuvine.

„Așa se face că în cimitirul din Dumbrava era o priveliște tristă cu o mamă în vârstă, imobilizată în scaun cu rotile, privind la sicriul în care era așezat trupul copilului ei. O priveam și eu gândindu-mă ce era in sufletul ei, realizând că nu mai are pe nimeni, că a rămas singură pe lume, fără nici o speranță de mai bine. Neștiind ce am putea face pentru ea, i-am cumpărat un buchet de flori pe care să-l așeze pe mormântul lui, în speranța că acest lucru o va face să se simtă mai bine”, mai adaugă Viorel.

Voluntari, în ajutor

La Dumbrava sunt zilnic duși oameni bolnavi care nu mai au rude sau care nu vor să se ocupe de ei.

Viorel Pașca se bucură când tinerii voluntari merg să îl ajute: „Am avut bucuria să avem la noi un grup de tineri de la Biserica Speranța din Oradea, care au petrecut un timp benefic, spun eu, alături de bolnavii de la Dumbrava și Incești. Tot ei m-au ajutat să așez în mormânt încă doi bolnavi care si-au sfârșit alergarea la Dumbrava. Le mulțumesc pentru sprijinul și implicarea lor, mulțumesc tuturor celor care ne-au fost alături și în această săptămână, fiți binecuvântați și nu uitați să fiți o binecuvântare”, este mesajul celui care a devenit înger pentru oamenii nimănui.

Viorel Pașca este proprietarul centrelor din Dumbrava, Tinca și Incești din Bihor și este cunoscut ca fiind un om care se îngrijește de oamenii care nu au posibilități ori familii. În prezent, în cele trei centre locuiesc aproximativ 400 de bolnavi.