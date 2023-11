Green versus Hello: cel mai șocant faliment din domeniul taximetriei. I-a luat afacerea prietenului său, grav bolnav

Iosif Rad, şeful Camerei Taximetriştilor Bihor, a luat emblema şi numerele de telefon destinate clienţilor de la firma de taxi unde era director şi le-a transferat la propria sa firmă, falimentând afacerea prietenului său, care era grav bolnav și care a avut încredere deplină în el

Proprietar de firmă de taxi, dar și pastor, Iosif Rad a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare şi 120 zile de muncă în folosul comunităţii, pentru fals şi uz de fals, iar săptămâna trecută a fost inculpat şi pentru concurenţă neloială.

Toate acuzele vizează modul în care Rad a falimentat firma de taximetrie la care era director, „furând” numerele de telefon de dispecerat, dar şi însemnele angajatorului său, pe care le-a transferat pe numele propriei firme.

Furt cu mâna şefului

Întreaga manevră s-a desfăşurat în iarna anului 2018, când Octavian Raţiu, patronul firmei de taximetrie Hello Taxi, erav bolnav şi lipsea, iar la conducere a rămas Iosif Rad, directorul societăţii, prieten apropiat al patronului. Acesta şi-a înfiinţat pe ascuns propria firmă, Green Taxi, iar apoi și-a lăsat fostul angajator fără toate numerele de telefon ale dispeceratului, destinate comenzilor.

Rad s-a folosit de o împuternicire pe care i-a cerut-o prietenului său ca să-şi transfere pe propria firmă numerele folosite de el şi de soţia sa, dar pe document nu a fost consemnat niciun număr anume. Crezându-l de încredere, Raţiu a semnat. Imediat după aceea, însă, Rad a completat-o nu cu două, ci cu patru numere de telefon, destinate preluării comenzilor în dispecerat. Operaţiunea a lăsat Hello Taxi fără apeluri și apoi fără taximetrişti iar după mai bine de 20 de ani de activitate, Hello a și dispărut.

Cazul a ajuns în atenția Parchetului Oradea în ianuarie 2019, după ce Raţiu a reclamat escrocheria, iar după un an anchetatorii i-au şi trimis în judecată atât pe Iosif Rad, pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals, acuze pentru care a şi fost condamnat definitiv, pe 10 noiembrie, la doi ani de închisoare cu suspendare şi 120 zile de muncă în folosul comunităţii.

Instanţa a stabilit că Rad „a prevăzut și urmărit prejudicierea” Hello Taxi, urmărind preluarea nu doar a numerelor de telefon, ci implicit şi a clienţilor firmei lui Raţiu.

„Comportamentul inculpatului a fost unul reprobabil, acesta urmărind obținerea unui beneficiu nejustificat și nemeritat, fără a-i păsa de consecințele nefaste și profund injuste cauzate societății Hello Taxi, ale cărei interese se impunea nu să le lezeze, ci, dimpotrivă, să le apere din postura sa de director”, arată hotărârea judecătorească.

Fără despăgubiri

Deşi a fost găsit vinovat, Rad nu a fost obligat să-şi despăgubească fostul angajator, care s-a constituit parte civilă, cerând daune de 1,075 milioane lei şi daune morale de 200.000 euro.

„Fără a nega faptul că manoperele dolosive ale inculpaților au produs consecinţe financiare nefaste asupra patrimoniului părții civile, câtă vreme acestea nu decurg în mod direct din infracţiunile deduse judecăţii, pretenţiile băneşti nu pot fi valorificate în prezentul cadru procesual”, a argumentat judecătorul care i-a acordat lui Raţiu doar cu 7.300 lei, reprezentând strict onorariile avocaţilor.

Între timp, directorul Camerei Taximetriștilor Bihor a ajuns din nou în anchetă, după ce conducerea Parchetului a dispus reluarea cercetărilor în dosarul “Hello”, de astă dată pentru concurenţă neloială, acuză care initial fusese clasată. Dosarul este o premieră în Bihor, fiind cel dintâi în care se formulează acuzaţia de concurenţă neloială, faptă pedepsită cu închisoare de la o lună la 2 ani sau cu amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei.

Cercetările vizează şi firma lui Rad, Gimi & Luciana Com SRL, iar acuza e că Rad „furase” de la firma Hello nu doar numerele de telefon ci până şi emblema, pe care a modificat doar numele firmei, trecând pe ea Green în loc de Hello, iar apoi și-a făcut și reclamă folosind-o. Din 14 noiembrie, atât Rad, cât şi firma sa au calitatea de inculpaţi.

Deşi căutat de mai multe ori pentru a-și expune punctul de vedere, Iosif Rad nu a răspuns nici la apeluri, nici la mesajul ce i-a fost transmis.