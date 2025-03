Un tânăr din Bihor a fost grav rănit chiar în ziua nunții sale, după ce patru invitați l-au aruncat în aer, în cadrul unei tradiţii, și nu au reușit să-l mai prindă. Mirele, Liviu Filimon, i-a dat în judecată și a câștigat în primă instanță daune morale de 20.000 de euro. Decizia nu este încă definitivă.

Incidentul s-a petrecut în toamna anului 2021, într-o sală de evenimente din stațiunea Băile Felix. Mirele se afla pe ringul de dans alături de invitați, când patru prieteni l-au ridicat și l-au aruncat în aer. La prima aruncare, l-au prins cu bine, însă la a doua, l-au scăpat. Tânărul s-a prăbușit pe spate, suferind leziuni serioase.

Reacția celor prezenți a agravat situația. În loc să sune imediat la ambulanță, nuntașii l-au așezat pe un scaun, fără a înțelege gravitatea rănilor. Abia ulterior, Liviu Filimon a fost transportat la spital de un echipaj medical. Petrecerea, însă, a continuat în lipsa mirelui, fiind dusă mai departe de mireasă și de rude.

Ulterior, tânărul a fost transferat la un spital din Germania, unde locuiește de peste zece ani. Investigațiile medicale au relevat fracturi la două vertebre. Recuperarea nu este finalizată nici în prezent, iar durerile persistă.

„Ei au râs şi s-au distrat. Dar eu am şi acum probleme şi s-ar putea să am nevoie de o operaţie. Am două vertebre fracturate din cauza acelei glume. Mi-au stricat nunta, la serviciu nu dau acelaşi randament, pentru că am dureri, nu pot să-mi ridic fetiţa de 4 kilograme în braţe, nu pot face nimic”, a declarat, pentru Adevărul, tânărul.

Nemulțumit de urmările incidentului și de lipsa de asumare, Liviu Filimon i-a dat în judecată pe cei patru, dintre care unul este rudă, iar ceilalți trei consăteni. Procesul s-a judecat la Judecătoria Oradea, iar miercuri, instanța a dat dreptate reclamantului.

„Admite cererea formulată de reclamantul Filimon Liviu-Mircea, astfel cum a fost precizată. Obligă pârâţii, în solidar, la plata către reclamant a sumei de 20.000 euro, echivalent în lei la data plăţii, cu titlu de daune morale. Obligă pârâţii, în solidar, la plata a 1.350 lei şi 136,76 euro, cu titlu de daune materiale, şi a sumei de 6.014 lei reprezentând cheltuieli de judecată”, se arată în hotărârea instanței.

Avocata mirelui, Ioana Țenț, a declarat pentru presa locală că suma obținută este una echitabilă.

„Clientul meu urmează în continuare tratamente de recuperare și fizioterapie. Nemaivorbind că i s-a ruinat cel mai frumos eveniment din viață”, a punctat avocata.

În fața instanței, cei patru bărbați au susținut că respectau o tradiție și că mirele și-ar fi dat acordul pentru a fi aruncat în aer. Avocata lui Liviu Filimon a infirmat această versiune, menționând că imaginile video demonstrează contrariul.

„Filimon intră pe ringul de dans și este luat pe neașteptate. În timpul procesului, unul dintre pârâți a recunoscut fapta, dar nu a fost de acord cu valoarea despăgubirii”, a adăugat Ioana Țenț.

Cum hotărârea nu este definitivă, se așteaptă ca cei patru să o conteste, ceea ce va duce la continuarea procesului la Tribunalul Bihor.