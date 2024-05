Cursă cu răţuşte: 4.000 de jucării din cauciuc vor fi lansate simultan pe Crișul Repede, în Oradea

Un număr de 4.000 de rățuște din cauciuc vor fi lansate simultan pe Crișul Repede, în Oradea, într-o cursă intitulată „Cursa de rățuște”, organizată în scop caritabil, sumele încasate în urma donațiilor urmând să fie redirecționate pentru dotarea zonei centrale a Oradiei cu stații de apă potabilă.

Inedita cursă se va desfăşura pe 1 iunie, în centrul municipiului Oradea. Figurinele pot fi adoptate de cei care doresc să participe la eveniment, rățuștele vor fi numerotate și se vor „întrece”, iar la finalul competiţiei primele 50 vor fi premiate.

Acţiunea este organizată de Rotaract Club Oradea, în scop caritabil, iar sumele încasate în urma donațiilor vor fi redirecționate spre dotarea zonei centrale a Oradiei cu stații de apă potabilă.

„Îmbunătățim sănătatea publică, reducem impactul asupra mediului și sporim confortul și accesibilitatea apei potabile pentru comunitatea locală și pentru turiști. Știm cât de importantă este hidratarea, așa că anul acesta am stabilit că prin ajutorul donațiilor primite vom instala stații de apă potabilă în puncte cheie ale orașului unde orădenii se vor putea hidrata gratuit”, au transmis, miercuri, organizatorii.

Rotaract Club Oradea este parte a familiei Rotary International și își propune să aducă un impact pozitiv în comunitatea orădeană prin proiectele organizate an de an și să promoveze valorile rotariene. „Cursa de rățuște” este organizată anual de către cluburile Rotaract din mai multe orașe din țară și are ca scop strângerea de fonduri pentru diverse cauze umanitare.