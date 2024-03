Italianul Raffaele, șofer de autobuz în România: „Șoferii sunt respectați aici, față de Italia“

Raffaele, un italian în vârstă de 54 de ani, a renunțat la țara natală pentru a deveni șofer de autobuz în România. Îndrăgostit de o româncă, acesta a renunțat la tot și s-a stabilit în capitala Moldovei, unde se simte ca acasă.

Stabilit în Iași, Raffaele s-a angajat ca șofer de autobuz la Compania de Transport Public din Iași și este îndrăgostit de orașul în care s-a mutat.

Italianul care a renunțat la peisajele pitorești din țara natală pentru a deveni șofer de autobuz în România

Raffaele a povestit cum a ajuns să locuiască în România. O frumoasă poveste de dragoste l-a adus pe italian tocmai în capitala Moldovei, după o viață petrecută în țara natală. Acum, este foarte mulțumit de experiența pe care o trăiește și susține că s-a acomodat destul de rapid la viața din Iași.

„M-am îndrăgostit de o femeie din România, am cunoscut-o în Italia în anul 2001. În 2009 am făcut casă în România, la țară. Am locuit în Italia împreună, 23 de ani. Am venit aici, m-am angajat la CTP, unde am fost primit foarte bine. Mă descurc foarte bine cu traseele, nu sunt atât de grele. În Italia am lucrat tot cu persoane, cu o firmă particulară de transport turiști. Din 2004, de când circul în România, niciodată nu m-a oprit poliția. Șoferii sunt respectați aici, în România, față de Italia. Colegii m-au ajutat foarte mult, sunt de nota 20. În Italia e greu acum, aici îmi permit să merg în concediu, este liniște”, a povestit Raffaele.

S-a îndrăgostit de capitala Moldovei

Italianul care locuiește și muncește în Iași a rămas impresionat de capitala Moldovei.

„Iașiul este foarte frumos, e un oraș foarte dezvoltat, foarte aranjat. Cu noul aeroport, cu deschiderea Terminalului T4, orașul va fi mai dezvoltat, va fi mai frumos. La muncă avem trasee mai ușoare, trasee mai grele, dar peste tot este așa. În cele patru zile de când circul singur pe traseu, m-am înțeles bine cu toată lumea”, a mai povestit italianul.

Șoferul italian a fost primit cu bucurie de conducerea Companiei de Transport Public din Iași.

„Avem un șofer angajat din Italia, care s-a căsătorit cu o doamnă din România. A considerat că la noi este un loc bun pentru a dezvolta o familie. Ne simțim bucuroși și mândri că s-a integrat la noi. Sperăm să facă față la provocările din transportul public ieșean”, a precizat Cristian Stoica, director al Companiei de Transport Public Iași.