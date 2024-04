Intervenție chirurgicală rară. O tânără mamă și-a recăpătat vederea, după ce a învins o tumoră oculară de patru centimetri

De circa un an și jumătate și-a dat seama că începe să-și piardă încetul cu încetul vederea la ochiul stâng. După multiple investigații, i s-a pus diagnosticul de tumoră intraorbitală. Medicii spun că acestea sunt tumori rare și care, cel puțin în România, își găsesc greu rezolvarea.

O femeie de 41 de ani, din judeţul Bacău, și-a găsit speranța la Iaşi, unde a fost operată de una dintre cele mai rari tumori oculare.

Adriana Ghibilic a ajuns de la Bacău la Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi, iar în urma investigaţiilor, medicii i-au descoperit o tumoră oculară de aproximativ patru centimetri, care începuse să-i afecteze vederea și chiar să îi pună viața în pericol.

„Am venit încrezătoare pentru că tot de la domnul doctor dintr-un spital de stat am pornit cu problema asta, dar a fost atât de rapidă încât nu am avut timp de gândire și încrederea a fost totală, mai ales că din ce am auzit de domnul doctor Eva lucruri pozitive, am zis că cu siguranță va fi bine și la mine. Eu mi-am făcut control oftalmologic, dar nu atât de amănunțit. Probabil ca să descopăr mai din timp ceea ce aveam eu ca și afecțiune și atunci poate era procedura mult mai simplă și pentru domnii doctori”, mărturisește pacienta în vârstă de 41 de ani.

Diagnostic rar și intervenție complicată

Adriana Ghibilic spune că de circa un an și jumătate și-a dat seama că începe să-și piardă încetul cu încetul vederea la ochiul stâng. După multiple investigații s-a pus diagnosticul de tumoră intraorbitală. Medicii spun că acestea sunt tumori rare și care, cel puțin în țara noastră, își găsesc greu rezolvarea.

„Puține sunt centrele din țară care fac intervenții de acest gen, Spitalul de Neurochirurgie din Iași fiind unul dintre ele. Supusă intervenției chirurgicale, s-a reușit o rezecție completă a leziunii tumorale, pacienta și-a recăpătat integritatea vederii. Din punctul nostru de vedere, este considerată vindecată. (...) Operăm în jur de 15 tumori orbitare pe an. Este o incidență mică a acestor leziuni, iar adresabilitatea este mare. Este dificil a opera orbita, pentru că este o cavitate mică, în care toate elementele anatomice care sunt în interiorul acestuia sunt funcționale, cel mai important fiind nervul optic, cu ajutorul căruia omul vede și transmite influxul nervos de la ochi la creier care integrează imaginea”, explică medicul Lucian Eva, managerul Spitalului de Neurochirurgie din Iași.