Iaşiul, noul Cluj. Capitala Moldovei a devenit tot mai atractivă. De ce ajunge atât de ușor la inimile tinerilor

Iaşul a început să devină un punct de reper pentru foarte mulţi tineri. Astfel, capitala Moldovei, cel mai vechi central cultural şi universitar al României, cu o viață plină de evenimente artistice, devine tot mai des casă pentru cei care aleg să nu mai părăsească orașul.

Evoluţia pe care a cunoscut-o în ultimii ani şi companiile mari care şi-au făcut apariţia pe piaţa angajatorilor reprezintă două dintre principalele motive pentru ca tinerii aleg să-şi construiască viitorul în Iaşi.

„Sunt din Cluj, dar am ales să trăiesc în Iaşi"

Clujul, un alt oraş important al României, este renumit pentru evoluţia constantă pe care o are şi este, de multe ori, comparat cu Bucureştiul. Cu toate acestea, susţin tinerii, chiriile mari şi preţurile ridicate din Cluj au început să-i sperie.

Astfel, foarte mulţi studenţi au început să se orienteze către alte centre universitare din ţară iar mulţi au ajuns să aleagă Iaşul. Acesta este şi cazul lui Cristian, un tânăr în vârstă de 21 de ani, din Cluj, care a ales să studieze în capitala Moldovei. Cu timpul, acesta s-a îndrăgostit de Iaşi şi susţine că nu are de gând să îl părăsească prea curând.

„De loc sunt din Cluj, acolo m-am născut, am copilărit şi am făcut şcoală, inclusiv liceul. La facultate am vrut să vin în Iaşi, am încercat să mă desprind de părinţi, să fiu independent. Preţul unei chirii este mult mai mic în Iaşi faţă de Cluj. Aici am reuşit să-mi găsesc, în oraş, un apartament cu două camere, de aproximativ 40 de metri pătraţi, cu 270 de euro. În Cluj, în momentul de faţă, cred că este imposibil să mai găseşti aşa ceva“, mărturisește Cristian, un tânăr în vârstă de 21 de ani, care a ales să studieze la Iaşi.

El consideră că Iașiul este mult mai ofertant acum decât Clujul ultra lăudat, acesta fiind un oraş care se dezvoltă, dar unde preţurile sunt exagerat de mari.

„Clujul este un oraş care se dezvoltă, dar preţurile sunt exagerat de mari. În momentul de faţă sunt student dar sunt şi angajat şi îmi permit să trăiesc decent, fără a cere ajutorul părinţilor. După ce termin facultatea am de gând să rămân în Iaşi, poate să-mi cumpăr un apartament sau o casă, deci cu siguranţă mă voi stabili aici. Este un oraş superb, cu multe obiective, un oraş îngrijit, curat, cu multe parcuri şi spaţii verzi. În Iaşi găseşti cam tot ce-ţi poţi dori la un oraş mare”, este optimist clujeanul din Iași.

Foarte mulţi tineri aleg să nu mai părăsească Iaşul

Când vine vorba despre costurile unei chirii, susţin agenţii imobiliari, Iaşul este încă destul de ofertant. Astfel, în funcţie de buget, oricine îşi poate găsi locuinţa potrivită. Totodată, aceştia susţin că mulţi dintre clienţii pe care îi au, care doresc să cumpere un apartament, sunt veniţi din alte oraşe pentru a studia în Iaşi.

,,În comparaţie cu alte oraşe mari ale ţării, în Iaşi putem să găsim încă chirii cu preţuri decente. Avem în ofertă apartamente care se închiriază cu preţuri cuprinse între 200-250 de euro. Nu sunt apartamente mari, de cele mai multe ori sunt cu o cameră, dar sunt foarte căutate de către studenţii din alte oraşe, care au nevoie de cazare“, a declarat Ionuţ, agent imobiliar în Iaşi.

Cine vizitează Iașiul este impresionat de cum arată. Iar cei care trăiesc aici simt palpabil evoluția orașului. „Iaşul este o oraş care se dezvoltă constant, care atrage tinerii şi-i face să rămână aici. Este un oraş în care te poţi deplasa relativ uşor, exceptând orele de vârf, şi mulţi aleg chirii în zonele aflate la marginea oraşului, unde preţurile sunt mai accesibile dar condiţiile sunt foarte bune. Totodată, mulţi dintre clienţii noştri, care caută apartamente, sunt tineri. De multe ori sunt tineri din alte oraşe, care au studiat în Iaşi şi acum lucrează aici. Deci, cred că mulţi aleg să se stabilească în Iaşi”, mai spune agent imobiliar în Iaşi.