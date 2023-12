După 20 de ani în Italia, doi soți români s-au întors în România și au deschis o afacere de succes VIDEO

Marius și Oana Dorobanțu au decis să revină în România după 20 de ani petrecuți în Italia. S-au stabilit la Iași și au pus la punct o afacere de succes în domeniul produselor tradiționale românești.

Motivul principal al demersului lor de a deschide o carmangerie a fost dorința profundă de a asigura o alimentație sănătoasă pentru copiii lor și de a păstra vie amintirea gusturilor copilăriei, conform Euronews.

Marius Dorobanțu, avea 27 de ani când a plecat în Italia. Visul lui era să facă 50.000 de euro și să se întoarcă acasă pentru a-și termina casa.

„Când am plecat în Italia, ca tot românul, eram tânăr, aveam 27 de ani, am zis că mă duc, fac 50 de mii de euro, vin acasă, îmi fac o casă și am terminat. Săracii 50 de mii de euro s-au făcut de mai multe ori și nu am mai reușit să mă întorc”, spune Marius.

Planurile s-au schimbat și a reușit să se întoarcă acasă abia după aproape 20 de ani. Odată întors în țară, a decis să-și folosească cunoștințele și pasiunea pentru gastronomia tradițională și a deschis o mică fabrică de produse românești.

Marius a învățat arta preparării mezelurilor tradiționale de la bunica sa și i-a insuflat această pasiune și soției sale, Oana.

„Eu am fost crescut de bunici. Bunica, fiind bătrână, îmi spunea tot timpul să o ajut. Se vede că mi-a prins bine. În viață nu se știe niciodată de ce o să faci, de ce o să ai nevoie. E bine să înveți tot timpul”, a spus bărbatul.

În fabrica lor, carnea este procesată și condimentată cu ingrediente naturale precum sare, piper și usturoi, urmând rețete autentice învățate în din copilărie.

Cuplul de români a construit fabrica de la zero. Au investit acolo 230.000 de euro, jumătate din bani fiind fonduri nerambursabile europene.

„Am luat-o de la zero. Aici nu era nimic. Era pământ, câmp. Am făcut clădirea, am adus utilajele”, a precizat Marius.

La doar trei ani de la deschiderea afacerii, fabrica produce 18 tipuri de produse din carne, printre care slănina și toba se numără printre cele mai apreciate.

Marius și Oana Dorobanțu au reușit să obțină atestate tradiționale pentru trei dintre produsele lor, inclusiv pentru cârnații clasici și pastrama fără usturoi, cu cimbru și piper. Un al patrulea produs, toba, este în curs de atestare.

„Acum pregătim stomacele pentru Crăciun ca să facem tobă. Foarte căutată și ele au fost curățate în prealabil și acum noi le coasem, după le spălăm, pregătim compoziția, le umplem. Nu am făcut niciodată. Când eram acasă, nu. Nici măcar nu știam să curăț stomacul. Am învățat de la soțul meu. Facem cu drag ce facem. Cel mai bine e acasă”, spune Oana Dorobanțu.

Produsele fabricii lor sunt disponibile la vânzare atât la sediu, cât și în mai multe magazine partenere.

Cu pasiune, dedicație și respect pentru tradiții, soții Dorobanțu au transformat un vis într-o afacere de succes.

Revenirea lor în România nu doar că a adus o revigorare a pieței locale cu produse autentice, ci și o poveste de succes și perseverență care îi poate inspira și pe alții, într-un mediu de afaceri tot mai competitiv.