Cum a reacționat artistul Costin Ioniță la imaginile cu femeia care încearcă să-i dărâme sculptura cu șapte capete

Evenimentul „Luna sculptorilor români” a creat isterie în rândul ieșenilor. O femeie a fost atât de deranjată de o operă de artă, care înfățișează o „creatură cu șapte capete”, încât a vrut să o dărâme.

Autorul respectivei lucrări, sculptorul Costin Ioniță, a reacționat și susține că este dezamăgit de gestul făcut de ieșeancă.

Ce spune sculptorul despre atitudinea ieșenilor

Sculptorul Costin Ioniță, cel care a realizat controversata lucrare care a fost expusă în Iași, a fost uimit de reacțiile pe care le-au avut ieșenii.

„Am rămas uimit când am văzut acele imagini cu femeia lovind lucrarea cu piciorul. Credeam că reacţiile negative rămân în online, nu mă aşteptam la aşa ceva. Îmi e şi milă de doamna respectivă. Suntem în an electoral şi văd cum unii încearcă să profite“, a declarat sculptorul Costin Ioniţă.

Totodată, acesta a spus că și-ar fi dorit să poarte o discuție cu femeia, dar că acest lucru este imposibil, deoarece a părăsit Iașiul.

„Am plecat deja din Iaşi, dar dacă aş fi fost acolo, probabil că aş fi luat în calcul să vorbesc cu ea“, a mai spus sculptorul român.

Sculptura, protejată cu garduri de ieșenii furioși

Sculptorul Costin Ioniță a primit asigurări că opera expusă în Iași va fi protejată. Astfel, în cursul zilei de joi, 22 februarie, în jurul ei au fost montate garduri, pentru a fi păzită de furia ieșenilor. Totodată, acesta a susținut că nu va depune plângere.

„Extremismul nu e o chestie minoră şi ar trebui să reacţionăm la astfel de manifestări. Există o tendinţă anti-UE, anti-Ucraina, anti-globalizare, se vede tot mai evident şi nu putem lăsa aşa lucrurile. Nu depun plângere la Poliţie, pentru că nu vreau să îi fac rău acelei femei. Dar cred că a fost instigată”, a adăugat sculptorul.

Cu toate acestea, polițiștii ieșeni s-au autosesizat și efectuează cercetări după ce au văzut imaginile în care femeia lovește statuia cu piciorul și susține că trebuie dărâmată.