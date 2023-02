Alexia, tânăra cu braţele replantate, zâmbitoare şi plină de viaţă pe ringul de dans VIDEO

Alexia, tânăra căreia i s-au replantat braţele în urma unui cumplit accident rutier, a dansat pentru prima dată după intervenţia chirurgicală. Acest lucru s-a întâmplat la exact două luni după incident.

Adolescenta a fost la un singur pas să-şi piardă braţele. Cu toate acestea, ea a fost salvată de către medicii Spitalului pentru Copii din Iaşi, care au reuşit să facă adevărate minuni. Tânăra a fost supusă mai multor intervenţii chirurgicale iar în cele din urmă a părăsit unitatea medicală ca o adevărată învingătoare.

Cumplitul accident a avut loc pe data de 17 decembrie 2022 iar intervenţia chirurgicală la care a fost supusă Alexia a durat nu mai puţin de 20 de ore. Aceasta a fost salvată de către o echipă de medici condusă de doctorul Sidonia Susanu. De menţionat este faptul că, la doar două zile după operaţie, Alexia a reuşit să îşi mişte degetele.

A urcat pe ringul de dans zâmbitoare şi plină de viaţă

Recent, pe reţelele de socializare au apărut imagini mult aşteptate cu Alexia. Aceasta a participat la un spectacol în cadrul căruia a urcat pe ringul de dans. În filmarea publicată de către Şcoala de dans G-Power, putem observa că tânăra este zâmbitoare şi plină de viaţă, alături de colegii de trupă.

„Sunt foarte fericită că am ajuns cu bine până acum și sunt sigură că și în continuare o să fie totul bine și o să-mi revin cât mai repede și cât mai bine. Doamne ajută să fiu bine, să fiu alături de cei dragi și abia aștept să-mi văd prietenii. Am emoții și știu că acasă o să fie cel mai bine. Ce-a trecut a fost, dar acum trebuie să văd ce va fi și trebuie să am o gândire pozitivă ca să pot să trec peste astea cu bine“, spunea Alexia în momentul în care a fost externată din Spitalul pentru Copii din Iaşi.