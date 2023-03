Un român și-a decorat curtea cu daci și lupi sculptați de el: „Voi face și un balaur dacic” VIDEO

Doi lupi dacici și doi nobili daci păzesc intrarea în curtea lui Marcel Poenar, un profesor de artă din Hunedoara, pasionat de istorie, care și-a împodobit gospodăria cu propriile creații.

Artistul din ținutul aurului și-a transformat grajdul în atelier de lucru, unde crează alte sculpturi inspirate din teme istorice.

Atracția de pe Drumul Aurului

Gospodăria sa, „vegheată” de cei doi lupi dacici, a devenit în ultimii ani una dintre atracțiile celor care călătoresc pe „Drumul aurului” – un traseu turistic de circa zece kilometri care traversează orașul Brad și satele Ruda, Musariu și Crișcior, trecând prin ținutul fostelor mine de aur din metaliferi, unele (ca Treptele Romane), vechi de aproape două milenii.

În anii trecuți, Marcel Poenar a muncit la o firmă din Spania care se ocupa cu realizarea de sculpturi și decorațiuni, pe teme istorice, pentru parcuri de distracții din Ocident și Orient. Spune că a vrut să își folosească experiența dobândită în afara țării, făcând același lucru acasă.

„Am început să lucrez la stâlpii de poartă, pe care apoi am așezat cei doi lupi, când eram în Spania și mă întorceam acasă în concedii. Am vrut să fac ceva aparte, legat de istoria noastră și acestor locuri, o zonă traversată de Drumul Aurului și învecinată fostei mine Treptele Romane, ținut apropiat și de Sarmizegetusa Regia. Când lucram la lupi, am făcut și capetele de daci, pe care voiam să le pun la postamente, la intrare. Tot experimentând și din inerția de a lucra am ajuns să fac un personaj întreg, apoi pe amândoi daci. Statuile lor nu sunt încă finalizate. Le-am așezat în fața fostului grajd”, spune Marcel Poenar.

Atelierul de sculpturi dacice

Materialele folosite de artistul din zona Bradului, un anumit tip de ciment și structura metalică, sunt solide și au o textură care le face rezistente la ploi și la alte intemperii.

În atelierul său, Marcel Poenar lucrează la alte două sculpturi în mărime naturală, un dac și un roman, iar planul său este să își împodobească intrarea în gospodărie cu un „draco” – un balaur dacic de dimensiuni mari, care să se potrivească tematicii inspirate de celelalte statuete ale dacilor.

„Voi face un balaur dacic, înaripat, nu cel întâlnit pe steagul de de luptă al dacilor, care va prelungit cu o sculptură modernă, pentru a fi o îmbinare între clasic și modern”, spune artistul.