Pomi de Crăciun naturali sau artificiali în orașe. De ce în Hunedoara s-a renunțat la brazii din pădure

Județul Hunedoara cuprinde peste 315.000 de hectare de pădure, însă în ultimii ani cele mai multe primării municipale au renunțat la decorarea centrelor lor cu brazi naturali.

Printre primele orașe unde autoritățile au renunțat la bradul natural se află Hunedoara, înconjurată de întinderi vaste de pădure.

În Hunedoara, ultimul brad natural împodobit în centrul municipiului cu ocazia Sărbătorilor de iarnă a fost adus dintr-o pădure la sfârșitul anului 2015.

De atunci, autoritățile au renunțat la pomii de Crăciun autentici și în fiecare din următorii ani, în piața centrală a Hunedoarei au montat brazi artificiali, închiriați de primărie pe durata funcționării iluminatului festiv (decembrie – februarie).

Și alte orașe hunedorene au renunțat treptat la brazii naturali, în favoarea unor pomi de Crăciun confecționați din metal și plastic.

Modul în care a fost amenajat centrul municipiului pe timp de iarnă și mai ales aspectul și originea pomului de Crăciun au stârnit adesea controverse.

Pomi de Crăciun „contestați” de localnici

Părerile localnicilor sunt împărțite. Unii susțin că brazii naturali dau un aspect mai plăcut centrului orașului, în timp ce alți hunedoreni cred că aducerea unuia de plastic cruță tăierea unui brad din pădure, aducând astfel servicii mediului.

„Din 2016 am decis ca în fiecare an în centrul orașului, să fie montați pomi de Crăciun artificiali pe durata sezonului de iarnă, pentru că trebuie să avem grijă de păduri. Vrem să dăm un exemplu de responsabilitate. Anul acesta, pe lângă iluminatul festiv și decorațiunile de sărbători am montat și un patinoar sintetic, tot în ideea aceasta a protejării mediului”, susține primarul Dan Bobouțanu.

Potrivit Primăriei Hunedoara, costurile aducerii brazilor naturali pentru a fi împodobiți în centrul municipiului erau ridicate, iar adesea aceștia implicau riscuri pentru localnici.

La sfârșitul anului 2015, costul achiziției, aducerii și montării ultimului brad natural adus în Hunedoara, din zona Harghitei s-au ridicat la 20.000 de lei.

După câteva zile, pomul de sărbători, înalt de circa 10 metri, a fost luat din piaţă și înlocuit. În 1 decembrie 2015, noul brad, mai înalt, a fost la un pas să se prăbușească, peste oamenii adunați în fața lui, din cauza vântului puternic.

În iarna precedentă, un alt brad, adus din Vadu Dobrii pentru a decora piața centrală a Hunedoarei, a fost înlocuit după ce primăria a decis că aspectul acestuia nu corespunde din punct de vedere estetic.

Brazi la ghiveci, soluția prietenoasă mediului

Potrivit unor studii, brazii artificiali își lasă amprenta asupra mediului. Cei mai mulți sunt fabricați în China, din plastic, PVC și metal și nu sunt reciclabili.

Totuși, un copac artificial folosit mai mulți ani este mai bun pentru mediu decât achiziția anuală a unui copac nou, cultivat pentru a fi comercializat - informează Carbon Trust, o organizație de mediu din Marea Britanie, pe site-ul său.

„Copacii în ghiveci (cu rădăcini) pot fi reutilizați, făcându-i o opțiune mai durabilă dacă căutați un pom de Crăciun adevărat”, informează organizația.

Potrivit oamenilor de știință, în ceea ce privește aruncarea lor după folosire, brazii artificiali dintr-o groapă de gunoi se vor descompune în câteva secole, în timp ce copacii adevărați se vor descompune mult mai repede sau pot fi folosiți drept compost sau lemn de foc.

Cu toate acestea, brazii artificiali durează mai mult de un sezon, așa că utilizarea unuia în fiecare an va reduce emisiile necesare pentru transportul lor.