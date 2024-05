Imagini înduioșătoare cu o familie de vulpi surprinse pe Valea Mureșului: „Mama vulpe, regală” FOTO VIDEO

Imagini înduioșătoare au fost surprinse de Cristian Resiga, un fotograf din Deva, pe Valea Mureșului din Hunedoara. O haită de vulpi atrage privirile excursioniștilor ajunși în lunca râului, într-un loc cu o faună extrem de bogată.

O vulpe și cei patru pui ai săi atrag privirile excursioniștilor ajunși în pe malurile Mureșului, în apropiere de Geoagiu (foto: Cristian Resiga).

O familie de vulpi atrage toate privirile pe Valea Mureșului din Hunedoara

Uneori animalele sălbatice sunt speriate de localnici, însă unii călători au reușit să se apropie de ele.

Fotograful Cristian Resiga a reușit să surprindă în câteva imagini, secvențe din viața familiei de vulpi de pe Valea Mureșului din Hunedoara.

„După o oră ṣi ceva de pândă, în care am stat nemiṣcat, chiar dacă am fost muşcat de furnici şi de țânțari, am avut norocul să surprind această imagine, cu mămica vulpe alăptându-si puiuții. O altă fotografie cât o mie de cuvinte arată puiul, cu ochii plini de curiozitate și inocență, cum se uită la mama sa cu o adorație ce pare să depășească granițele naturii. Mama vulpe, regală și mândră, își ține capul sus, privind în zare cu o demnitate silențioasă”, spune Cristian Resiga, care a publicat imaginile cu familia de vulpi pe pagina sa de Facebook.

Valea Mureșului din Hunedoara, bogată în faună și vestigii arheologice

Valea Mureșului din Hunedoara, în zona dintre Geoagiu și Ilia, este un loc primitor pentru animalele sălbatice.

Aici râul Mureș traversează câteva sate din Hunedoara și zonele de la marginea orașelor Geoagiu, Simeria și Deva, fiind mărginit pe malul drept de Munții Metaliferi, unde pădurile întinse pe mii de hectare adăpostesc numeroase specii de animale sălbatice.

→ Imaginea 1/5: Familie de vulpi pe Valea Mureșului din Hunedoara Foto Cristian Resiga (4) jpg

Râul Mureş traversează Transilvania de la est la vest pe o distanţă de aproape 800 de kilometri şi a jucat un rol important pentru populaţiile din regiune, încă din cele mai vechi timpuri.

Unii istorici l-au numit un bulevard al civilizaţiilor preistorice, văile sale fiind una din marile căi de comunicaţii ale triburilor din Transilvania.

În judeţul Hunedoara, valea Mureşului (video) este împânzită de la un capăt la altul de vestigii arheologice, chiar dacă pe malurile sale construcţiile moderne au îngropat pentru totdeauna rămăşiţele multor aşezări preistorice, antice şi medievale.

Fiecare sat hunedorean traversat de râul Mureş a păstrat monumente antice şi medievale, însă cea mai mare concentrare a acestora se află în împrejurimile oraşelor Geoagiu, Simeria şi Deva (video).