VIDEO În cârje și scaune rulante la cozi uriașe pentru ajutoarele de la UE. Oamenii au venit cu o zi înainte la ușa centrului

Cozi uriașe la centrul de distribuție a ajutoarelor alimentare. Sute de persoane cu handicap din Galați au venit cu o noapte înainte pentru a intra în posesia pachetelor. Centrul a fost deschis cu trei ore mai devreme.

Ajutoarele alimentare au fost acordate după regula: primul venit, primul servit. Au fost 2.300 pachete la 7.000 de persoane cu handicap, iar unii dintre ei au venit în cârje și cărucioare la centrul de distribuție din Piața Rizer. Deși bolnavi și greu deplasabili, mulți dintre ei au ajuns încă de duminică seară, de la ora 20.00, la ușa centrului. Oamenii au vrut să fie siguri că intră în posesia pachetelor.

„Am primit de toate: conserve, ulei, gem, zahăr, mălai, făină. Sunt foarte importante pentru noi. Aceste alimente ne ajung trei săptămâni. Suntem familie numeroasă. Am venit de la ora 20.00 duminică noapte. Am stat tată noaptea. Când am ajuns mai erau opt persoane la rând”, spune o beneficiară.

„Am venit de la ora 6.00 și am în față mai bine de o sută de persoane. Sunt oameni în cârje, bolnavi, vai de capul lor. Ar trebui să fie mai multe centre, să nu se facă astfel de cozi. Să fie mai organizați. Chiar trebuie să pierzi o zi întreagă să iei acest ajutor?”, s-a plâns un aparținător al unei persoane cu handicap.

„De la 5 dimineața am venit și era coadă. Ceva de groază. Ar fi fost bine ca aceste pachete să fie distribuite acasă. Suntem bolnavi, unii nu au nici măcar aparținători. Suntem nevoiți să stăm atâtea ore aici la coadă, nu mai pot sta în picioare. Am 400 de lei pensie de handicap și mă ajută mult acest ajutor”, a spus o femeie.

Au fost și câteva certuri între beneficiari, după ce polițiștii locali au lua decizia ca cei în cârje și scaun rulant să intre în față.

„Chiar vă rog frumos să stați la rând. După mine intrați, înainte mea nu aveți șanse. Stați la rând. Aveți aparținători și să vină ei să ia aceste ajutoare. Fără blesteme că nu ți-am dat eu boala”, i-a spus o femeie unui bărbat în scaun rulant.

Centrul a fost deschis de la ora 5.00

Un pachet cu alimente are peste 25 kg şi conţine făină albă de grâu, mălai, paşte făinoase, ulei, zahăr, orez, conservă carne de vită, conservă carne de porc, pate de ficat, compot de fructe şi gem de fructe.

„A început distribuția pentru persoane cu handicap de gradul unu și doi. Am început distribuția la ora 5 dimineață, pentru a veni în sprijinul oamenilor care au venit cu noaptea în cap. Pentru a veni în sprijinul lor le-a oferit câteva scaune, un ceai cald și măsuri de prim ajutor, constând în măsurarea tensiunii arteriale. În listă sunt 7000 de persoane, dar stocul este de 2.300 de pachete. Astfel că primul venit este primul servit, din păcate”, susține Laura Roșca, coordonator Centru de distribuție alimente.