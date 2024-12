Un deținut condamnat la 8 luni de închisoare a evadat. Bărbatul era scos la muncă, pe Faleza Dunării

Un deținut de la Penitenciarul de Maximă Siguranță Galați a dispărut marți, 10 decembrie. El era scos la muncă, pe Faleza Dunării, în apropierea Bisericii Precista.

Evadatul are 24 de ani, este din municipiul Galați, are 1,75 metri înălțime, este șaten și are ochii căprui.

Bărbatul era scos la muncă, pe Faleza Dunării, în apropierea Bisericii Precista, împreună cu alți deținuți.

Polițiștii sunt în alertă și efectuează filtre în tot județul Galați. Sunt vizate în special ieșirile din oraș, pentru găsirea evadatului.

Din primele date, bărbatul era condamnat la 8 luni de închisoare.