Singura pistă de atletism a unui mare oraș, distrusă într-un exercițiu ONU pentru refugiați GALERIE FOTO

Este o situație revoltătoare la Galați, unde singura pistă de atletism s-a transformat într-o uliță, fiind brăzdată de camioane ISU. De vină este un amplu exercițiu, care se desfășoară pe stadion, la solicitarea Agenției pentru Refugiați ONU.

Cazul a fost făcut public de unul dintre antrenorii de atletism din Galați, care a constatat că pista unde au loc antrenamentele a fost transformată într-o uliță rurală.

Totul s-a întâmplat după ce angajații Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență au strâns corturile inutile montate în urmă cu aproape doi ani pentru refugiații din Ucraina. În prezent, ISU Galați montează alte corturi pe stadion, în cadrul unui amplu exercțiu solicitat de ONU.

„Au venit cei de la ISU să ia corturile de pe stadion, cele care au fost montate pentru refugiații ucraineni. Antrenorii le-au spus să nu intre pe stadion, deoarece terenul este umed și îl vor strica. Au stat acolo până au plecat antrenorii, iar din urma lor au intrat și au făcut un dezastru. Aseară (n.r - marți, 16 ianuarie) ne-am apucat să astupăm toate șanțurile alea, pentru că dacă le lăsam așa nu mai aveam ce să facem. Trebuie să intrăm cu un plug, ca să putem să le astupăm. Azi dimineață am avut o altă <surpriză>: au venit cu mașinile de pompieri, au umplut stadionul cu mașini și corturi. Eu am făcut sesizare la Primărie, am anunțat și la Clubul Sportiv Municipal, dar probabil nu se va întâmpla nimic, deoarece acele corturi sunt puse cu ordin și aprobare. Așa au hotărât unii că acolo trebuie să fie pusă o tabără”, susține Nicolae Ciocan, profesor și antrenor de atletism.

→ Imaginea 1/7: Așa arată singura pistă de atletism din Galați FOTO: N. Ciocan/FB

Sute de sportivi din Galați se antrenează pe pista de atletism de pe stadionul Dunărea Galați. Orașul nu deţine nici o sală de atletism acoperită, cea existentă fiind închisă de aproape 15 ani, din cauza pericolului de prăbuşire.

„Sunt sute de copii care se antrenează pe această pistă. Ce putem face? Astupăm șanțurile de acolo. Nu putem face altceva. Doar să facem o minune… atât ne-a mai rămas, să facem minuni”, spune dezamăgit antrenorul de atletism.

Explicațiile ISU Galați

Potrivit reprezentanților ISU Galați, instituția participă la o „acțiune inopinată care se desfășoară în parteneriat cu UNHCR (agenția ONU pentru refugiați - n.r.), privind testarea capacității de operaționalizare a unei tabere mobile de cazare temporară a unor persoane evacuate”.

Activitatea se desfășoară pe Stadionul Dunărea, unde este instalată o tabără mobilă.

„Periodic se organizează astfel de acțiuni destinate testării capacității operaționale pentru gestionarea optimă a diverselor situații de urgență. Chiar dacă derularea acestora poate genera un disconfort în rândul populației, sunt benefice și binevenite pentru verificarea funcționalității echipamentelor și a tehnicii de intervenție, testarea procedurilor specifice și a timpului de răspuns aferente instituțiilor implicate. De asemenea, s-a urmărit modul de coordonare și colaborare între instituțiile participante, precum și timpul de mobilizare al personalului propriu”, a transmis ISU Galați.