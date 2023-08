„Sanctuarul Pisicilor”, casă și familie pentru o sută de pisici cu handicap, accidentate și abandonate FOTO

„Sanctuarul Pisicilor” este locul special creat la marginea Galațiului pentru pisicile cu handicap, accidentate, abandonate și greu adoptabile. „Sunt povești extrem de triste, în fața cărora nu puteam rămâne indiferenți”, spune administratorul Sanctuarului.

Din cauza numărului tot mai mare de pisici abandonate, unele recuperate medical, însă rămase cu handicap, neadoptabile, asociația de protecția animalelor „Ajutați-l pe Lăbuș”a înființat în urmă cu aproape doi ani „Sanctuarul Pisicilor”.

Un proiect de suflet, însă destul de costisitor. Cu fonduri proprii, dar și din donațiile iubitorilor de animale, a fost realizat un loc cu curte generoasă, containere pentru sezonul rece, dar și culcușuri și spații de joacă pentru pisicuțe.

→ Imaginea 1/10: Sanctuarul Pisicilor FOTO: C. Mazilu

Dacă la început erau doar 20-30 de pisici, au apărut tot mai multe cazuri sociale, astfel că în prezent numărul acestora a ajuns la o sută. Semy, Maya, Cețulina, Inimioară, Pătuță și Orbiță fac parte din marea familie de la „Sanctaurul Pisicilor”.

Din păcate, cele mai multe dintre ele sunt cu handicap și cu probleme de sănătate. De pildă, Semi are un singur ochi și a fost găsită pe stradă, Maya avea doar un kilogram când a fost găsită, are probleme la inimă și nu respiră bine, Cețulina are probleme la ochi, Orbiță a fost adus la Spitalul Animalelor Orfane și abandonat acolo. Persoana care l-a adus nu s-a mai întors niciodată.

„Sunt povești extrem de triste, în fața cărora nu puteam rămâne indiferenți. Știind faptul că sunt greu adoptabile, am făcut eforturi și am construit o căsuță pentru aceste suflete, un <Sanctuar al Pisicilor>, așa cum ne place să-l numim. Am achiziționat containere pentru sezonul rece, dar și spații de joacă pentru pisicuțe. Pentru aceste suflete a fost realizat un loc cu curte generoasă, un container pentru sezonul rece, culcușuri de dormit, dar și spații de joacă”, susține Corina Grigore, administratorul Sanctuarului de Pisici.

Cele o sută de pisici sunt îngrijite de una sau două femei voluntare, care își petrec timpul liber alături de ele. Din cauza numărului mare de animale, munca lor nu este deloc ușoară, astfel că e nevoie de mai mulți voluntari.

„Dacă iarna avem nevoie de calorifere pentru încălzirea containerelor, la temperaturi caniculare se creează efect de seră greu de suportat și avem mare nevoie de ventilatoare. Un ajutor a venit de la Ein Herz für Fellnasen in Not e.V , cărora le mulțumim că sunt prietenii noștri. Este nevoie permanentă de hrană, însă și de o sursă de apă pentru a ușura munca voluntarilor care le îngrijesc”, mai spune Corina Grigore.

Îngerul animalelor fără stăpân

De aproape 20 de ani, Corina Grigore salvează şi îngrijeşte animale abandonate, accidentate sau cu handicap, cărora nimeni nu le-ar fi acordat nicio şansă. În adăpostul „Ajutaţi-l pe Lăbuş”, de la marginea Galaţiului, peste 1.200 de animale sunt ajutate să aibă o viaţă mai bună.