Povestea emoționantă a lui Toto, cățelul care și-a păzit două zile stăpâna decedată. „Suferă el, sufăr și eu“

Toto a rămas singur într-un apartament din Galați, după ce ambii stăpâni i-au murit. Acum este singur, debusolat și trist și își caută o familie. „Mă sufoc când văd cum mă privește trist”, povestește Corina Grigore, de la Asociația „Ajutați-l pe Lăbuș“.

Viața lui Toto s-a schimbat în urmă cu trei săptămâni, atunci când omul care avea grijă de el a decedat. Povestea lui a fost făcută public de reprezentanții Asociației pentru protecția animalelor „Ajutați-l pe Lăbuș“.

„Pe Toto l-am preluat prin ordin de plasare în adăpost emis de Poliția Animalelor. A stat două zile lângă stăpâna lui moartă, după ce cu două luni înainte a murit și soțul acesteia, respectiv stăpânul lui. Este debusolat, nu are o casă și un om pe care să-l iubească”, povestește Corina Grigore, administratorul a asociației Ajutați-l pe Lăbuș.

Toto trebuie să-și găsească o familie, deoarece, susține Corina Grigore, „adăpostul este traumatizant pentru un câine care se simte dintr-o dată singur, fără stăpânii lui care l-au crescut ca pe un copil”.

„Mă sufoc de câte ori întorc privirea spre mașină și-l văd cum mă privește trist. Suferă el, sufăr și eu. Ziua este cu mine în mașină, mă așteaptă să ies de la serviciu, apoi mergem o fugă la adăpost, el rămâne tot în mașină, apoi merg acasă; el în mașină și eu în pat cu doi căței și câteva pisici. Nu pot mai mult să îi ofer. (…)”, povestește Corina Grigore, pe Facebook, făcând totodată și un apel către iubitorii de animale să-l adopte pe Toto.

Cine dorește să-l adopte pe Toto și să-l facă fericit din nou, trebuie să știe că este un „câine de casă, care are nevoie de libertate și are multă-multă iubire și bucurie de oferit”.

„După trei adopții probate și nereușite ( pentru una dintre ele am plătit 250 lei deranjul), Toto este cu mine. Alte zeci de cereri de adopție ofereau curte la țară unde alți câini își duc viață în lanț. Toto nu este câine de curte. Este un câine de casă, să locuiască în casă lângă un om pe care să-l iubească, pentru că vă spun cu lacrimi în ochi, are multă iubire și bucurie de oferit. Nu îl interesează alte animale, nu manifestă agresivitate față de oameni și animale. Vă reamintesc că Toto are șase ani ani, acum este sterilizat. Mulțumesc Tierhilfe SternenTiere și Prietenii cu blăniță”, încheie Corina Grigore.

Îngerul animalelor fără stăpân

De 20 de ani, Corina Grigore salvează şi îngrijeşte animale abandonate, accidentate sau cu handicap, cărora nimeni nu le-ar fi acordat nicio şansă.

Toate animalele din adăpost sar în sus de bucurie şi fericire atunci când o văd pe Corina. Toate au un nume şi o poveste, iar unele sunt extrem de emoţionante şi triste, despre care s-ar putea scrie o carte întreagă. Pentru toate aceste suflete, Corina luptă, zilnic, să le ofere o viaţă mai bună.

În Adăpostul „Ajutaţi-l pe Lăbuş”, de la marginea Galaţiului, peste 1.200 de animale sunt ajutate să aibă o viaţă mai bună.