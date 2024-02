Căței cu handicap, adoptați în Germania. „Când iubirea învinge prejudecățile, se întâmplă miracole“

Sanctuarul Cățeilor este locul special creat la Adăpostul „Ajutați-l pe Lăbuș“ din Galați pentru cățeii accidentați, abandonați și cu șanse extrem de mici de adopție. „Sunt povești extrem de triste, în fața cărora nu puteam rămâne indiferenți”, spune administratorul adăpostului.

Adăpostul „Ajutați-l pe Lăbuș”, de la marginea Galațiului, este locul unde cățeii cu handicap și-au găsit liniștea. Abandonați, accidentați, cu handicap, paralizați, cu probleme neurologice, greu adoptabili, fiecare dintre acești căței spune o poveste.

„Vorbim de cățeii paralizați, cu handicap, cărora nimeni nu le dădea șanse, din păcate. Uneori până și noi aveam momente de îndoială și deznădejde. Însă am salvat unul, și încă unul. Și am continuat cu tot mai mulți, oferindu-le o șansă la viață. Cu toții și-au găsit liniștea la adăpostul <Ajutați-l pe Lăbuș>, unde am creat un loc special pentru ei și facem eforturi să le înfrumusețăm viețile, atât cat se poate. Ochii lor ne privesc, zilnic, plini de recunoștință. Privindu-i, știm că există bucuria vieții și în cazul lor, și suntem convinși că am făcut alegerea potrivită menținându-i în viață. Nevoile lor sunt mai mari decât ale câinilor sănătosi: au nevoie de tratamente, îngrijire și monitorizare permanente”, susține Corina Grigore, administratorul Asociației „Ajutați-l pe Lăbuș“.

Cățeii cu handicap adoptați de familii din Germania

De curând, câțiva din cățeii cu handicap au avut norocul să fie adoptați în familii din Germania. Anunțul a fost făcut de reprezentanții Asociației „Ajutați-l pe Lăbuș”.

„Când iubirea învinge prejudecățile, se întâmplă miracole! Avem lacrimi în ochi, însă de data aceasta de bucurie, căci miracolul s-a produs datorită Lăbuș Family - Help and Hope for Shelter Animals. Cățeii din imaginile prezentate au acum parte de familii excepționale, care au știut să vadă dincolo de handicapul lor, oferindu-ne o adevărată lecție de altruism, asumare și dragoste necondiționată, așa cum câinii ne oferă întotdeauna nouă, oamenilor. Mulțumim, oameni frumoși (din Germania), că vă dedicați timpul și resursele voastre pentru a aduce zâmbete în viața acestor suflet”, a scris Corina Grigore, pe Facebook.

Sanctuarul Pisicilor, casă și familie pentru pisicile cu handicap

De asemenea, din cauza numărului tot mai mare de pisici abandonate, unele recuperate medical, însă rămase cu handicap, neadoptabile, Asociația de protecția animalelor „Ajutați-l pe Lăbuș” a înființat în urmă cu aproape trei ani Sanctuarul Pisicilor.

Un proiect de suflet, însă destul de costisitor. Cu fonduri proprii, dar și din donațiile iubitorilor de animale, a fost realizat un loc cu curte generoasă, containere pentru sezonul rece, dar și culcușuri și spații de joacă pentru pisicuțe.

Dacă la început erau doar 20-30 de pisici, au apărut tot mai multe cazuri sociale, astfel că în prezent numărul acestora a ajuns la o sută. Semy, Maya, Cețulina, Inimioară, Pătuță și Orbiță fac parte din marea familie de la „Sanctuarul Pisicilor”.

Din păcate, cele mai multe dintre ele sunt cu handicap și cu probleme de sănătate. De pildă, Semi are un singur ochi și a fost găsită pe stradă, Maya avea doar un kilogram când a fost găsită, are probleme la inimă și nu respiră bine, Cețulina are probleme la ochi, Orbiță a fost adus la Spitalul Animalelor Orfane și abandonat acolo. Persoana care l-a adus nu s-a mai întors niciodată.

Îngerul animalelor fără stăpân

De aproape 20 de ani, Corina Grigore salvează şi îngrijeşte animale abandonate, accidentate sau cu handicap, cărora nimeni nu le-ar fi acordat nicio şansă. În adăpostul „Ajutaţi-l pe Lăbuş”, de la marginea Galaţiului, peste 1.200 de animale sunt ajutate să aibă o viaţă mai bună.