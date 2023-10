Gălățeanca de la Vocea României care a șocat juriul: „Doamne, măiculița mea!” VIDEO

Mariana Berechet este artistă a Teatrului Naţional de Operă şi Operetă „Nae Leonard”, iar vineri seară a făcut senzație la „Vocea României”. „Nu cred așa ceva, nu cred așa ceva!”, a strigat Horia Brenciu, când a aflat că a fost blocat.

Înainte de a urca pe scenă, Mariana Berechet a povestit că a descoperit muzica puțin mai târziu, însă și-a dat seama că este marea ei dragoste.

„Munceam undeva într-un șantier, se făcea practica agricolă și pur și simplu distram colegii. M-am dus într-o formație de rock de la noi din Galați și așa am început să cânt. Am venit ca să mă bucur, deci vreau pur și simplu să mă bucur de această experiență. Fetița mea abia așteaptă să mă vadă la televizor. E mândră de mine. Eu am încercat să-i arăt fetiței mele că orice se poate în viață, indiferent de ani, de context, totul se poate, niciodată nu e prea târziu!”, a mărturisit gălățeanca, la Vocea României, de la PRO TV.

Pe scena de la „Vocea României”, Mariana Berechet a ales să interpreteze melodia „Saving all my love for you”. Ea a venit însoțită de Cristina Boghici, prietenă și artistă la Teatrul „Nae Leonard” , dar și fostă concurentă la „Vocea României”.

„E melodia mea preferată”, a spus Brenciu, moment în care Tudor s-a întors și l-a blocat.

„Nu cred așa ceva, nu cred așa ceva!”, a strigat Horia.

„Am fost agresat de Shrek. Eram ca un șoricel”, a spus Tudor.

Juriul, uimit: „Cât de bine arată!”

Toți membrii juriului au rămas uimiți când au aflat că Mariana Berechet, artista din Galați, are 53 de ani.

„What, what...?”, a întrebat Smiley.

„Doamne, măiculița mea! Cât de bine arată! Ce se întâmplă cu femeile de 53 de ani, care arată mai bine decât noi, astea de 20?!”, s-a întrebat Theo Rose.

„Arătați minunat”, a spus Horia Brenciu.

Talentata Mariana Berechet va face parte din echipa lui Tudor Chirilă.