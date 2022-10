Expert șpăgar la Direcția Sport Galați. Făcea acte false pentru prestarea de muncă în folosul comunității

Un expert superior a cerut mită ca să consemneze fals că o persoană a prestat muncă în folosul comunității. Funcționarul avea o întreagă listă cu persoane condamnate de la care luase șpagă.

Tribunalul Galați l-a condamnat la trei ani de închisoare cu suspendarea executării pentru luare de mită, în 28 septembrie, pe Cristi Cătălin Tudose, expert superior (funcționar public) la Direcția Județeană de Tineret și Sport Galați. Verdictul a venit în urma unui acord de recunoaștere a vinovăției încheiat între procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Galați și funcționarul public. Decizia instanței nu este definitivă.

Pe 9.02.2022, bărbatul a fost surprins în flagrant de ofițerii anticorupție când primea 200 de euro ca șpagă de la o persoană obligată să presteze muncă neremunerată în folosul comunității, ca să întocmească un act în care să consemneze fals că ar fi efectuat această activitate.

„Inculpatul, la data de 09.02.2022, în calitate de expert superior (funcţionar public) în cadrul Direcţiei Judeţene pentru Tineret şi Sport Galați, desemnat cu activitatea de îndrumare şi supraveghere a executării obligaţiei de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii, a primit, în mod direct pentru sine, suma de 200 de euro de la martorul denunțător… pentru îndeplinirea unui act contrar îndatoririlor sale de serviciu, respectiv pentru a întocmi un înscris în care să ateste nereal că martorul denunţător a efectuat munca în folosul comunității, la care a fost obligat prin ordonanţa de renunţare la urmărire penală nr. 2560/D/P/2021 a P.I.CC.J. – D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală”, se menționează în actul de acuzare.

Prins în flagrant

Persoana obligată să presteze muncă în folosul comunității a anunțat Poliția despre cele întâmplate, iar Parchetul de pe lângă Tribunalul Galați a organizat flagrantul, în urma căruia a ieșit la iveală ce făcea funcționarul public.

„Pe data de 03.02.2022, am mers la sediul Direcţiei Judeţene pentru Tineret şi Sport Galați, pentru a începe munca în folosul comunităţii, unde am luat legătura cu Cristi Cătălin Tudose, care m-a condus în Secretariat şi mi-a spus că dacă doresc, se poate rezolva cu munca în folosul comunităţii, că ne putem înţelege, solicitându-mi suma de 200 de euro pentru a nu efectua deloc muncă şi a-mi semna pontajele şi la final, a-mi elibera o adeverinţă care să ateste în fals cum că aş fi efectuat zilele de muncă neremunerată în folosul comunităţii dispuse prin ordonanţa mai sus-menţionată”, a declarat persoana amintită, care a devenit martor denunțător în procesul penal de luare de mită deschis pe numele funcționarului public.

Lista cu nume

Aici lucrurile devin și mai interesante. Când funcționarul public i-a cerut 200 de euro martorului denunțător, i-a arătat și o listă cu nume, spunându-i că toate acele persoane „cotizaseră” ca să nu mai presteze munca în folosul comunității.

„În acelaşi context, Cristi Cătălin Tudose a luat de pe biroul de lucru din Secretariat un document format A4, ce reprezenta o listă cu persoane ce ar trebui să efectueze muncă în folosul comunităţii, însă acesta mi-a spus că şi cei de pe lista respectivă i-au dat suma de 200 de euro cerută de acesta şi nu o efectuează propriu-zis. La acel moment nici nu am confirmat că îi voi da suma de bani, nici nu am refuzat, ci doar am spus că „ne vedem”, astfel că mi-a spus să revin la sediul Direcţiei Judeţene pentru Tineret şi Sport Galați, miercuri, 09.02.2022, ora 09.00, pentru a-i aduce cei 200 de euro solicitaţi de acesta. Tot în acel moment, Cristi Cătălin Tudose mi-a spus că nu vom mai purta discuţii despre suma de 200 de euro solicitată, ci discutăm miercuri, când aduc banii”, susține martorul denunțător.

Cum își explică gestul

Fiind audiat, funcționarul public a recunoscut că a luat mită, dar și-a motivat într-un mod bizar gestul. Potrivit declarației sale, martorul denunțător îi spusese că noaptea se ocupa cu astrologia și a considerat că în timpul zilei este obosit și nu poate presta munca în folosul comunității. A dorit astfel să vină în sprijinul lui și i-a propus să îi întocmească pontaje fictive contra sumei de 200 de euro.

Pentru că avea, din vechi, un formular de la Serviciul de Probațiune, pe care l-a imprimat și l-a completat olograf, trecând zilele presupus efectuate de muncă în folosul comunităţii în perioada 31.01.2022 – 09.02.2022, când s-a întâlnit cu martorul denunţător, i l-a dat să semneze la fiecare dată, iar apoi a certificat pontajul și a luat suma de 200 de euro.

„A comis infracțiunea pentru obținerea de venituri facile și ilicite, profitând de funcția publică pe care o deținea, pentru eludarea unor obligații pe care le avea o altă persoană de îndeplinit, a primit suma de 200 euro, pentru a întocmi un înscris în care să ateste împrejurări nereale, prin nerespectarea atribuțiilor și responsabilităților stabilite în temeiul legii, aducând atingere interesului public care implică garantarea și respectarea de către instituțiile și autoritățile publice a drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale cetățenilor, pentru eludarea începlinirii trebuințelor de interes general, profitând de funcția deținută pentru a-și satisface un interes personal în detrimentul interesului public”, este concluzia instanței de judecată.

Pe perioada executării pedepsei, judecătorii i-au interzis funcționarului public, ca pedeapsă complementară, exercitarea dreptului de a ocupa o funcţie publică ori de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta.

De asemenea, magistrații au stabilit și o pedeapsă accesorie, interizicându-i exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, exercitarea dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și exercitarea dreptului de a ocupa o funcţie publică.