Trump vrea să facă Hollywood-ul mare din nou. Taxe vamale de 100% asupra filmelor străine

Președintele Donald Trump a anunțat duminică, 4 mai, că va începe procesul de impunere a unor taxe vamale asupra filmelor difuzate în SUA.

„Industria cinematografică din America MOARE foarte repede. Alte țări oferă tot felul de stimulente pentru a atrage regizorii și studiourile noastre din Statele Unite. Hollywood-ul și multe alte zone din Statele Unite sunt devastate.

Acesta este un efort concertat al altor națiuni și, prin urmare, o amenințare la adresa securității naționale. Este, în plus față de orice altceva, un mesaj și o propagandă! Prin urmare, autorizez Departamentul Comerțului și Reprezentantul Statelor Unite pentru Comerț să înceapă imediat procesul de instituire a unui tarif de 100% pentru toate filmele produse în străinătate care intră în țara noastră. VREM FILME FĂCUTE ÎN AMERICA, DIN NOU!”, a anunțat președintele pe Truth Social.

De la revenirea la Casa Albă, Donald Trump a deschis mai multe anchete privind „efectele asupra securităţii naţionale” ale diferitelor importuri, de la semiconductori la minerale cruciale, scrie Agerpres.

Ancheta este o primă etapă necesară care i-ar putea permite președintelui american să emită un ordin executiv impunând taxe vamale asupra acestor produse dacă se demonstrează că volumul importurilor lor reprezintă un risc pentru securitatea națională.

Până în prezent, nu au fost făcute precizări legate de condiţiile de aplicare a suprataxelor pentru filmele produse în străinătate.

Aceasta reprezintă o nouă escaladare în ofensiva comercială lansată de președintele american împotriva partenerilor economici ai Statelor Unite.

La rândul său, China anunța în aprilie că intenţionează „să reducă moderat" numărul de filme americane difuzate pe teritoriul ei, în cadrul unei măsuri neobişnuite de represalii faţă de cele mai recente creșteri tarifare impuse de administrația de la Washington.

O reducere a accesului pe această piaţă, a doua ca importanţă din lume după cea din Statele Unite, ar putea diminua încasările studiourilor hollywoodiene, relatează AFP.

Potrivit Reuters, în ultimele trei decenii, China a importat anual zece filme produse la Hollywood. Filmele hollywoodiene reprezintă doar 5% din box-office-ul total obţinut pe piaţa chineză. În plus, China taxează acel număr redus de filme cu 50% înainte ca orice venituri să ajungă în Statele Unite, a explicat Chris Fenton, autorul cărţii "Feeding the Dragon: Inside the Trillion Dollar Dilemma Facing Hollywood, the NBA, and American Business".