Rezultate vot alegeri locale 2024: Cine a câștigat alegerile în județul Galați. Marea surpriză a scrutinului

PSD a câștigat detașat alegerile în județul Galați. Potrivit rezultatelor provizorii, Costel Fotea și Ionuț Pucheanu au fost reconfirmați în funcție, prin vot. De asemenea, Dan Nica, președintele PSD Galați, a obținut un nou mandat de europarlamentar.

Costel Fotea (PSD) a câștigat al treilea mandat de președinte al Consiliului Județean Galați, cu 65% din sufragii. Ionuț Pucheanu (PSD) a câștigat al treilea mandat de primar al municipiului Galați, cu 65% din voturile valabil exprimate, potrivit rezultatelor parțiale. De asemenea, Dan Nica, președintele PSD Galați, a obținut un nou mandat de europarlamentar.

„La Consiliul Județean, președintele Costel Fotea are acum 65%, primarul Ionuț Pucheanu are tot 65%. La Consiliul Local Galați avem un scor de peste 50%, surpriza mare este PACT, este pe locul doi. Este o bătălie foarte strânsă pentru locul patru între PNL, USR și AUR”, a transmis Dan Nica, președintele PSD Galați.

„Cred că este un scor istoric, niciodată un președinte de CJ nu a obținut un scor atât de mare. Cred că forța stă în echipă. Voi face tot ce îmi stă în putinţă să nu dezamăgesc Galaţiul, gălăţenii. Pentru că gălăţenii merită mai mult decât cei din vest sau din alte zone ale ţării să fie mândri aici, la ei acasă!”, a declarat Costel Fotea, reales preşedinte al Consiliului Judeţean.

„Împreună suntem câștigători. Vă mulțumesc din toată inima! Rezultatele mă obligă și mai mult: va trebui să fim cel puțin la fel de buni ca până acum. Sunt convins că Galațiul va arăta cu totul și cu totul altfel peste patru ani”, a transmis primarul Ionuț Pucheanu.

Surpriza alegerilor

Marea surpriză a alegerilor este PACT pentru Galați, care s-a clasat pe poziția a doua. Conform rezultatelor parţiale, PACT a devenit principala forţă de opoziţie din Consiliul Local (cu aproximativ 10% din voturi), iar Doru Căstăian (cu aproximativ 9% din voturi) ȋn urma primarului Ionuţ Pucheanu.

„Dincolo de regretul de a nu fi câştigat Primăria (pentru care am luptat cât se poate de convins de şansele mele) şi de regretul absenteismului uriaş de la Galaţi, sunt fericit şi mândru de performanţa extraordinară reuşită de PACT pentru Galaţi. Suntem un partid local, fără alt sprijin decât contribuţiile şi entuziasmul membrilor noştri. Am strâns ȋn această campanie vot cu vot ȋn stradă, am vorbit cu oamenii şi ne-am făcut şi mai cunoscuţi. Azi am devenit cel mai important partid de opoziţie din Galaţi”, a transmis Doru Căstăian, pe Facebook.