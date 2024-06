Extrema dreaptă în ascensiune: Cum arată peisajul politic european după alegerile europarlamentare din 2024

Rezultatele parțiale ale alegerilor din Uniunea Europeană au arătat că partidele de centru încă păstrează o majoritate clară în Parlamentul European, dar extrema dreaptă a înregistrat progrese semnificative în Franța și Germania.

Aceste rezultate au provocat neliniște în establishmentul politic și au determinat reacții puternice, cum ar fi anunțul președintelui Emmanuel Macron privind dizolvarea Adunării Naționale a Franței și organizarea de noi alegeri legislative. Astfel, scrutinul a evidențiat faptul că partidele de extremă dreapta sunt încă o forță perturbatoare în peisajul politic european, chiar dacă partidele de centru încă domină în ansamblu, relatează New York Times.

Potrivit ultimei proiecții a Parlamentului European, bazată pe estimările din 23 de țări, grupurile PPE, S&D și Renew, care anterior au format "marea coaliție" responsabilă pentru luarea deciziilor în Parlamentul European, ar urma să obțină împreună 409 locuri din totalul de 720, menținând astfel controlul în legislativul comunitar.

Cutremur politic în Franța după alegerile europarlamentare din 2024

În Franța, rezultatele votului au generat un cutremur politic, determinându-l pe președintele Emmanuel Macron să anunțe dizolvarea Adunării Naționale și convocarea de noi alegeri legislative.

„Ascensiunea naționaliștilor și a demagogilor este un pericol pentru națiunea noastră și pentru Europa”, a avertizat el.

Acest rezultat ar putea să o plaseze pe Marine Le Pen într-o poziție puternică pentru a contesta curentul principal din Franța în alegerile prezidențiale viitoare.

În Germania, partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a obținut aproximativ 16% din voturi, situându-se în spatele Uniunii Creștin-Democrate și înaintea social-democraților, devenind astfel al doilea partid din țară.

Partidele anti-imigrație și naționaliste din Parlamentul European vor controla acum aproximativ 130 de locuri, o creștere față de ultimele alegeri. Aceste partide au avut succes în șapte țări din UE, pe fondul unei preocupări crescute pentru naționalism și identitate. Această tendință ar putea influența și politica din Statele Unite, susținând forțele asociate cu Donald Trump.

Nemulțumirea față de gestionarea pandemiei și tensiunile geopolitice au contribuit la acest rezultat, subliniind vulnerabilitățile liderilor din Franța și Germania în cadrul UE.

„Cu Trump posibil la orizont și cu un război major în Europa, există o întrebare serioasă cu privire la modul în care Europa va fi capabilă să răspundă la aceste amenințări, având în vedere slăbiciunea Franței și a Germaniei acasă”, a afirmat Mujtaba Rahman, director pentru Europa la compania de consultanță Eurasia Group.

Liderii Uniunii Europene au adaptat politicile de mediu și de migrație pentru a răspunde preocupărilor conservatorilor tradiționali și a electoratului de dreapta. Cu toate acestea, succesul partidelor de extremă dreaptă ar putea accentua aceste tendințe și ar putea reduce ambițiile climatice ale UE.

„Suntem o ancoră a stabilității”

Partidul Popular European rămâne cel mai mare grup în Parlamentul European, obținând 189 de locuri, o creștere semnificativă față de ultimele alegeri. Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților se clasează pe locul al doilea, pierzând patru locuri, iar grupul Renew înregistrează o scădere de unul din cinci locuri.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a salutat victoria partidului său și a invitat ceilalți centriști să colaboreze pentru a asigura o UE puternică și eficientă.

„Suntem o ancoră a stabilității. Rezultatul vine cu o mare responsabilitate pentru partidele de centru. Poate că avem divergențe pe puncte individuale, dar cu toții avem un interes în stabilitate", a transmis duminică seara, după închiderea urnelor de vot la alegerile europarlamentare din 2024, Ursula von der Leyen reporterilor la Parlamentul European.

Verzii, cu cele 53 de locuri câștigate, ar putea juca un rol cheie în consolidarea majorității partidelor de centru în Parlamentul European, oferind o alternativă la partidele de dreapta. Rezultatele finale din toate cele 27 de țări ale UE vor fi anunțate luni dimineața.

Echilibrul de putere pare să rămână în mare parte neschimbat în Parlamentul European, care are un rol crucial în aprobarea legislației și a bugetului blocului. Primul test al majorității partidelor de centru va fi aprobarea noului președinte al Comisiei Europene, programată pentru luna iulie. Von der Leyen va trebui să facă lobby intens pentru a-și asigura numirea, având nevoie de sprijinul socialiștilor și liberalilor pentru un al doilea mandat. Acordurile sale cu potențialii parteneri centriști pe teme precum migrația și Ucraina ar putea facilita acest proces.

Pentru aprobarea președintelui Comisiei Europene este necesar un vot cu majoritate simplă, dar acesta se face în secret, un factor care a dus în trecut la pierderi de voturi în rândul presupușilor susținători.

Ursula von der Leyen, optimistă după primele rezultate ale alegerilor europene

Cu toate acestea, Ursula von der Leyen se arată încrezătoare că poate obține un nou mandat ca președintă a Comisiei Europene, după ce proiecțiile preliminare indică faptul că Partidul Popular European va obține cele mai multe mandate în noul legislativ comunitar.

„Da, sunt încrezătoare, dar bineînţeles că ştiu că e multă muncă în faţă. Dar sunt cu siguranţă încrezătoare în ceea ce priveşte candidatura pentru al doilea meu mandat", a spus ea, conform Agerpres.

Ursula von der Leyen a subliniat responsabilitatea partidului ei și și-a exprimat dorința de a colabora cu socialiștii și liberalii pentru formarea unei noi coaliții de centru în PE, bazată pe o relație constructivă și obiectivele comune.

„Acest rezultat este despre responsabilitate. Suntem cel mai puternic partid, am obţinut o majoritate covârşitoare. Cu asta vine responsabilitatea de a construi o Europă foarte puternică”, a adăugat Ursula von der Leyen în sala de plen a PE, transformată în 'Noaptea alegerilor' într-un uriaş centru de presă, potrivit sursei citate.

Președinta Comisiei Europene a făcut apel la socialiști și liberali pentru a forma o nouă coaliție de centru în Parlamentul European. „Am lucrat împreună în ultimii cinci ani şi am avut o relaţie care s-a dovedit a fi constructivă. Am construit punţile necesare şi colaborăm cu cei care ne împărtăşesc obiectivele", a mai afirmat Von der Leyen.

Numărătoarea de voturi de la alegerile europarlamentare 2024 se apropie de final, iar rezultatele sunt așteptate cu nerăbdare. Luni dimineață, la 1:00 (2:00 ora României), Parlamentul European a publicat cele mai recente rezultate ale alegerilor europarlamentare 2024.