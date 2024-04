PSD Vrancea anunță racolarea unui nou primar PNL. Întreaga organizație va schimba partidul

Primarul comunei Dumitreşti, Adrian Viorel Banaurs, şi întreaga echipă a PNL Dumitreşti, au trecut la PSD şi vor participa din partea social-democraţilor la alegerile locale, a anunţat, preşedintele PSD Vrancea, Nicuşor Halici.

„Astăzi, primarul comunei Dumitreşti, împreună cu organizaţia locală şi echipa domniei sale din comuna Dumitreşti, de la Partidul Naţional Liberal, au decis să vină în organizaţia judeţeană a Partidului Social Democrat, pentru a avea şi Dumitreşti-ul şansa dezvoltării, aşa cum o aşteaptă de foarte, foarte mulţi ani. Vreau să-i mulţumesc în primul rând domnului primar Banaurs Adrian şi întregii echipe pentru provocarea pe care au acceptat-o. Sunt convins că vor face într-un timp cât mai scurt ca şi Dumitreşti să arate aşa cum arată foarte comune foarte multe comune din judeţul Vrancea, administrate de primari PSD", a declarat Nicuşor Halici, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, Adrian Banaurs şi-a motivat decizia de a trece la PSD prin faptul că îşi doreşte mai mult sprijin pentru proiectele de dezvoltare.

„Vreau ca Dumitreştiul să ajungă la o dezvoltare în infrastructură acolo unde merită şi doresc ca Valea Râmnicului să fie dezvoltată. Nu spun că nu am primit sprijin. Eu vreau ca Dumitreştiul să primească sprijinul pe care l-a pierdut în 30 de ani. Am foarte multe proiecte începute, avem nevoie de multe cofinanţări, dumitreştenii nu mai aşteaptă, nu mai au răbdarea. Eu vreau să grăbim lucrurile. (....) Nu am nimic de reproşat, dar eu rămân acolo unde mă simt comod. (...) Lângă mine am toţi consilierii de la PNL şi consilierii de la PSD, cu excepţia unuia. Asta înseamnă că oamenii au încredere în mine”, a precizat Banaurs.

Adrian Banaurs a mai precizat că decizia este pentru locuitori. „Eu am candidat un mandat la PNL, mi-am făcut treaba acolo. Ordonanţa de astăzi ne permite să luăm o hotărâre pentru al doilea mandat”, a mai spus primarul.

Acesta a făcut referire şi la faptul că balanţa de putere s-ar fi schimbat în Vrancea ca urmare a decesului fostului preşedinte al PNL Vrancea şi preşedinte al Consiliului Judeţean, Cătălin Toma, în luna februarie a anului curent.