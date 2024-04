PSD și PNL au depus listele pentru alegerile europarlamentare. Ciolacu: Am dat dovadă de maturitate politică

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, după depunerea la Biroul Electoral Central a listei candidaţilor PSD și PNL la alegerile europarlamentare, că cele două partide au reușit să arate „maturitatea politică” pentru a asigura stabilitatea și dezvoltarea țării.

„Este oficial: cele două partide au constituit o alianţă electorală. Am făcut o alianţă electorală la fel cum am construit şi o coaliţie de guvernare. Nu am făcut-o nici pentru Partidul Social Democrat, n-am făcut-o nici pentru Partidul Naţional Liberal. Am reuşit împreună să depăşim toate discuţiile interne şi să arătăm şi în interiorul partidelor, dar mai ales să arătăm românilor că avem maturitatea politică de a lua o decizie, nu pentru noi, o decizie pentru stabilitate, o decizie pentru dezvoltare într-un moment în care România nu-şi permite să piardă vreo investiţie, vreun ban european şi vreo coerenţă, când vorbim de aderarea integrală la spaţiul Schengen şi terestru, când vorbim de eliminarea vizelor pentru Statele Unite şi, nu în ultimul rând, când vorbim de aderarea la OCDE”, a afirmat premierul Marcel Ciolacu.

Premierul a reiterat și faptul că în urma votului din 9 iunie vor fi luate deciziile politice cu privire la o posibilă extindere a alianței și pentru următoarele alegeri.

„Din punctul meu de vedere, atât eu, cât şi domnul preşedinte Nicolae Ciucă am făcut ceea ce este corect pentru România şi pentru români şi am dat dovadă de maturitate politică şi cred că am depăşit momentul în care România trebuie să trăiască, mai ales în timpul campaniilor electorale, în circ, scandal şi întotdeauna să folosim şi să împingem românii de a vota contra", a mai susţinut Ciolacu.

Fostul premier Nicolae Ciucă a subliniat că lista „cuprinde o parte dintre europarlamentarii care au experienţă şi care şi-au desfăşurat activitatea în Parlamentul Uniunii Europene”.

„De asemenea, sunt şi oameni noi. Practic, este o echipă pe care am asumat-o împreună, astfel încât să ne ducem la capăt angajamentul pentru a continua cu aceeaşi responsabilitate să asigurăm stabilitatea guvernării şi dezvoltarea României”, a mai afirmat Ciucă, arătând că „această echipă are misiunea de a merge la Bruxelles nu pentru un partid, nu pentru Partidul Naţional Liberal, nu pentru Partidul Social Democrat, are misiunea la Bruxelles pentru România, pentru cetăţenii României, pentru a face ceea ce le stă în putinţă astfel încât să continuăm acest proces de dezvoltare cu fonduri europene”.

Cum arată lista

Din partea social-democraților primii pe listă sunt: Mihai Tudose, care este și cap de listă, Gabriela Firea, Claudiu Manda, Victor Negrescu, Vasile Dîncu, Maria Grapini.

Fruntașii liberali de pe listă din partea liberalilor sunt: Rareș Bogdan, Dan Motreanu, Daniel Buda, Adina Vălean, Siegfried Mureșan, Mircea Hava și Gheorghe Falcă.