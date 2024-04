Cum comentează trecutul liderii campaniei pentru europarlamentare ai PSD și PNL. Tudose: „Nu ne-am jignit, e o figură de stil cu Superman”

În contextul alianței pentru alegerile europarlamentare și locale din 9 iunie, coordonatorii campaniilor, europarlamentarii Rareș Bogdan și Mihai Tudose, au dat de înțeles că au trecut peste contrele din anii anteriori pentru „interesul țării”.

„Noi nu ne-am jignit până la urmă. E o figură de stil cu Superman. A apreciat-o chiar şi domnul Rareş Bogdan, m-a sunat după aia şi a zis: bă, e genială, să văd cum scap de ea acum. E apanajul nostru, suntem şi prieteni, am lucrat împreună, ne-am şi taxat când am avut impresia că am greşit, fiindcă, nu-i aşa, uniunea s-a făcut astăzi, practic, s-a oficializat, ne-am armonizat. Dacă unul dintre noi o să creadă că celălalt hai să spunem că nu respectă drumul drept indicat de partide, de lideri, îl va taxa pe celălalt. Eu sunt convins de asta şi face parte din farmecul vieţii. Dar e o critică constructivă. Dar, după cum vedeţi, e îmbrăcat în costum regulamentar”, a susținut coordonatorul campaniei PSD pentru europarlamentare, Mihai Tudose.

Colegul său de Coaliție, liberalul Rareș Bogdan a admis că în trecut „au fost replici” și că „nimeni nu le-a uitat”, afirmând însă că „important e să treci peste aceste lucruri şi să mergi înainte gândindu-te la interesul ţării”.

„De-a lungul timpului, în campaniile electorale sau în spaţiul public când am activat în zona mass-media, s-au spus multe lucruri, am spus lucruri, dar cred că interesul României trebuie să primeze”, a afirmat Rareș Bogdan.

Cu privire la traseismul primarilor a precizat că nu pot fi opriţi primarii care doresc să treacă de la PSD la PNL sau invers. „Faptul că au trecut dintr-o parte în alta, la sfârşitul mandatului unui primar sau înainte cu câteva luni, un om care până la o vârstă este socialist şi consideră că liberalismul e cel care îl reprezintă sau până la o anumită vârstă este liberal şi consideră că trebuie să treacă la socialişti nu poate fi oprit. Fiecare se maturizează mai devreme sau mai târziu. Cred că important este să vedem ce fac acei oameni pentru comunităţi, cum îi evaluează cetăţenii şi mai ales cum reuşesc să implementeze banii europeni pe care ani în şir România n-a reuşit să-i valorizeze”, a mai precizat liderul eurodeputaților români ai PPE.

Coaliția PSD-PNL a depus vineri lista comună pentru alegerile europarlamentare.