Profesoară din Vrancea, despre noul regulament de acordare a burselor școlare. „Mă sufoc de indignare”

Profesorii sunt revoltați invocând faptul că respectarea proporției de 30% dintr-o clasă va face ca bursele de merit să ajungă la elevi cu note de 6, 7 și chiar mai mici.

Profesorii din Vrancea sunt scandalizați de noul regulament după care se acordă bursele școlare.

Aceștia spun că la liceele la care s-a intrat cu medii foarte mici se pot acorda burse de merit și elevilor de 5 sau chiar mai mici.

Pe de altă parte, elevii care în anul școlar anterior au avut media 9,40, de exemplu, dar care învață într-o clasă în care mediile peste 9,50 sunt numeroase, nu vor putea primi bursă de merit.

Pe forumul profesorilor vrânceni, dascălii s-au arătat scandalizați de situație.

„Mă sufoc de indignare, nu pot să mă abțin să nu scriu câteva cuvinte despre ceea ce văd, ce simt în această perioadă. Văd postări ale colegilor care se luptă din răsputeri să înţeleagă ceva din hățișul numit burse și eu deja încerc cât pot să mă informez pentru a duce la bun sfârșit toată povestea asta hidoasă cu bursele. Am spus că scriu câteva cuvinte, dar de fapt sunt atâtea lucruri de spus încât cred că poate ieși o carte întreagă Prima mea întrebare este: oare nu ar trebui ca sindicatele să lupte pentru a îi scoate pe profesori din toată tărășenia asta? Este normal ca noi, care ne-am angajat să fim profesori să ne ocupăm de actul educaţional, am ajuns să manevrăm mai tot timpul anului tone de hârtii cu situații peste situații, cu dosare pentru navetă, rechizite, burse? Este dureros că și aşa educația copiilor din ziua de azi aduce provocări tot mai mari, dar deja noi nu mai avem efectiv timp să ne pregătim orele, să fim acolo, în şcoala pentru elevi, se pare că ajungem să avem două sarcini: să nu aibă de suferit fizic în şcoală, că pentru învățare nu mai avem timp, energie, nervi și să ne ocupăm în timpul ăsta de situația lor financiară. Tipurile de burse acordate anul acesta sunt deja discutate și bineînţeles extrem de discutabile. Spre exemplu, bursa de merit. Copilul meu a muncit din greu, dacă a mai șchiopătat pe undeva, a luptat să își îndrepte situația, a luptat până în ultimele zile să dovedească că merită notele pentru a obține bursă și anul acesta. Și acum vă întreb: în ce mod, un copil care a muncit, este ajutat mai departe să își păstreze motivația? Ce îl învaţă mersul lucrurilor în această societate? Pe cine crede statul ăsta că va motiva existenţa acestei minunat denumite "bursa de merit" să învețe mai mult? Dimpotrivă, le arată tuturor celor care vor primi burse că nu mai e nevoie să te dai peste cap să înveţi, să muncești că are statul grijă de tine oricum.

Burse pentru mame minore

Altceva, bursă pentru mame minore, despre asta ce ziceți? Eu zic că e foarte binevenită pentru o anumită categorie, cea care deja ne îngrijorează prin numărul tot mai ridicat, număr din care se ridica zilnic falnici paraziți ai acestei societăți care de fapt, se îndreaptă prin tot ce face către autodistrugere. Şi nu vreau doar să pun întrebări într-una, se spune mereu, pe bună dreptate, comentăm, criticăm, dar nimic mai mult. Eu spun cu convingere, ca bursele nu sunt treaba noastră a profesorilor, că trebuie ca cei care vor împărți banii statului, să o facă ca sarcina principală, să meargă pe teren să facă peste tot anchete sociale, căci sunt atâtea cazuri în care părintele nu are nicio greutate să dovedească lipsa veniturilor pentru că nu înregistrează veniturile și se urcă dumnealor în mașini ochioase, la intersecția se uita de sus la tine, biet muritor de rând într-o Dacia și apoi îl întâlnești la şcoală cu dosarul în mână, din care reiese că nu au din ce trăi, ca palatul din care vine, ca maşina și lanțurile de zeci de grame de la gât, nu există nicăieri menționate în documente, deci este dreptul lui să primească și ceva de la stat. Aceste anchete sociale sunt absolut necesare în multe comunități care atrag sume importante aşa că mă îndoiesc că nu este avantajos pentru stat să plătească oameni care să verifice în detaliu situația pe teren. Cum poți tu statul să mă convingi pe mine, cea care îmi onorez toate obligațiile fata de societate și care văzând ce se întâmplă, să nu îmi doresc cu ardoare ca fiul meu să părăsească acest loc în care dacă muncești din greu, nu îţi ajung banii și dacă furi la greu, ai șanse să te mai procopsească și statul, în mărinimia lui, cu câte ceva? Mă opresc aici, nu că nu ar mai fi multe de spus ci pentru ca indignarea a ajuns la cote maxime și starea pe care mi-o dă această situație este deja de nesuportat, aşa că trebuie să mă salvez în acest moment punând punct”, este opinia unei profesoare din Vrancea.

Perioada de depunere, la nivelul fiecărei școli, a dosarelor pentru acordarea burselor școlare se încheie în 6 octombrie, iar prima plată în acest an școlar este așteptat să se facă la mijlocul lunii noiembrie.