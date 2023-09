Bursele de merit, dispută aprigă. Cristache: „Propun criteriul progresului școlar, adică medii mai mari de la an la an”

Noul regulament de acordare a burselor școlare a împărțit Internetul, cele mai multe voci criticând faptul că prin respectarea proporției de 30% dintr-o clasă bursele de merit vor ajunge și la elevi cu note de 6, 7 și chiar mai mici.

Președintele Federației Asociațiilor de Părinți, Iulian Cristache, a anunțat că va propune ministerului, pentru anul viitor, adăugarea unui criteriu nou pentru o anumită categorie de beneficiari.

Tema acordării burselor școlare se discută în toate mediile, fiind perioada în care la nivelul școlilor comisiile constituite special în acest scop primesc și analizează dosarele. Cel mai mult, conform opiniilor exprimate, deranjează faptul că bursele de merit, care se acordă pentru cel puțin 30% dintre elevii unei clase (dacă la nivelul respectivei clase sunt mai mulți elevi cu media de cel puțin 9,50 procentul se extinde astfel încât să fie cuprinși toți acești elevi), vor fi acordate, respectându-se acest procent, și elevilor cu medii mici.

La clasa a IX-a, de exemplu, unde criteriul este media de admitere, la liceele la care s-a intrat cu medii foarte mici se pot acorda burse de merit și elevilor de 5 sau chiar mai mici. Pe de altă parte, elevii care în anul școlar anterior au avut media 9,40, de exemplu, dar care învață într-o clasă în care mediile peste 9,50 sunt numeroase, nu vor putea primi bursă de merit, iar astfel de situații au iscat discuții interminabile.

Președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți, Iulian Cristache, a anunțat sâmbătă dimineață, 23 septembrie 2023, printr-o postare pe Facebook, că va propune pentru anul școlar viitor condiționarea acordării bursei de merit pentru elevii cu medie mai mică de 9,50 de progresul școlar înregistrat.

„Aud discuțiile cu privire la bursele de merit, este un mare scandal că vor primi burse și cei cu nota 6, 7 etc. Discuția este binevenită, dar ar trebui să privim în ansamblu.

Cei care spun că nu vor primi bursă cu nota 9, deci, din păcate, nu se încadrează în primii 30%, nici înainte nu primeau. Miroase a capra vecinului, scuzați-mă! Deși, recunosc, este cu adevărat frustrant.

Decizia aceasta aparține ME, nu nouă, și cred că ar fi trebuit să fie numită bursă de progres școlar, ceva de genul acesta. O să propun, dacă rămâne același criteriu, ca cei care obțin burse sub nota 9,50 să continue să primească, dacă se încadrează în criterii și dacă există progres școlar de la un an la altul, adică au o medie mai mare.

Și vă rog să fiți sinceri: ca Federație a Părinților aș fi putut refuza aceste burse, care sunt plătite din banii noștri și care, în comparație cu pensiile speciale, sunt cu siguranță mult mai utile? Cum să zic nu?!”, este mesajul postat de președintele Federației Părinților pe contul său de Facebook.

Cristache a confirmat pentru „Adevărul” că va avea discuții pe această temă la nivelul Ministerului Educației. „Mi se pare normal, dacă tot vrem să încurajăm și vorbim de progres școlar, să vedem dacă într-adevăr realizează progres școlar de la an la an. Am mai avut discuții cu secretarul de stat, nu am avut discuții cu doamna ministru, dar o să-i propun, să vedem dacă va subscrie la așa ceva”, a declarat Cristache.

„Preferă să taie din pix drepturile copiilor”

O altă problemă pe care părinții de asemenea o semnalează pe rețelele sociale, dar nu numai, este cea a unui șir lung de documente pentru întocmirea dosarelor de bursă care le sunt solicitate deși metodologia nu le prevede. Excesul de zel ascunde, în fapt, lipsa asumării răspunderii, spune Cristache.

„Ei fac tot ceea ce știu, asta au făcut în fiecare an, nu au nicio problemă nici cu inspectoratul, nici cu ministerul. Cer ce vor ei, trimit la bănci obligatoriu unde vor ei, au statul lor, nimeni nu-i deranjează. Unii părinți apelează la mine și rezolv, pun mâna pe telefon și rezolv, dar cine nu apelează...”, a precizat Cristache, pentru „Adevărul”.

Cristache a confirmat că pe perioada verii a primit din partea părinților foarte multe sesizări privind neplata bursei sociale (care se acordă și în vacanță).

„Am sute de telefoane și am sute de cazuri pe care le-am rezolvat doar printr-un simplu telefon. Spuneau că nu au bani și în 24 ore au primit banii în cont. (...) Dacă e vorba de drepturile copiilor, preferă să taie din pix, de frică să nu dea din buzunar acolo unde nu știu să interpreteze legea. Au frică să sune la inspectoratul școlar și la rândul lor inspectorii au frică să sune la minister să lămurească aceste probleme. Toate lămurilele acestea care vin în ultimul timp ni se datorează în procent de 90%, pentru că noi am vorbit cu secretarii de stat și i-am bombardat în fiecare zi cu mesaje care vin de la acești părinți”, a mai spus Cristache.

Perioada de depunere, la nivelul fiecărei școli, a dosarelor pentru acordarea burselor școlare se încheie în 6 octombrie, iar prima plată în acest an școlar este așteptat să se facă la mijlocul lunii noiembrie.