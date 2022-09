Focșaniul devine pentru zece zile capitala muzicii clasice pentru tineri

Cea de-a treia ediție a „Classic for Teens” estedesfășurată sub Înaltul Patronaj al Ambasadei Republicii Italiene în România și al Institutului Italian de Cultură din București. Deschiderea festivalului va fi pe 22 septembrie.

Festivalul Classic for Teens a ajuns la ediția a III-a și se deschide oficial pe 22 septembrie şi va continua până pe 2 octombrie 2022 la Focşani.

Directorul artistic din acest an este Mara Dobrescu, pianistă de origine română stabilită în Franța.

„Sunt foarte fericită să fac parte din acest minunat festival şi mă bucur nespus să văd cât de mulţi tineri sunt atraşi de muzica clasică într-un oraş precum Focşani. Este foarte încurajator și sunt sigură că vor fi nenumărate ediții în viitor. De-abia aştept acest moment emoţionant de întâlnire cu tinerii muzicieni şi melomani", potrivit directorului artistic.

Principalele instituţii culturale ale municipiului Focşani, Ateneul Popular Maior Gheorghe Pastia şi Teatrul Municipal Maior Gheorghe Pastia, dar şi alte spaţii emblematice din oraş, vor găzdui evenimentele acestui proiect dedicat tinerilor interpreţi de muzică clasică, realizat cu susținerea Consiliului Județean Vrancea, festival pe care organizatorii l-au propus orașului natal începând din 2020, după douăzeci de ani de intensă activitate culturală în Italia.

Festival cu vocaţie internaţională, „Classic for Teens” aduce arta și muzica clasică mai aproape de publicul tânăr, mai aproape de cei care au mai mare nevoie de ea. În mod deosebit în acest an, „Classic for Teens” aduce împreună personaje din spaţiul cultural, dar şi din zona educaţională sau socială, urmărind ceea ce şi-a propus de la început, educarea publicului tânăr pentru consumul cultural, dezvoltarea abilităţilor creative ale acestuia, dar și dezvoltarea educației artistice specializate.

Deschiderea festivalului va aduce în seara de 22 septembrie, ora 19:00, pe scena Teatrului Municipal Maior Gheorghe Pastia, artişti de anvergură internaţională, precum soprana Rodica Vică, violonista Clara Cernat şi pianistul Thierry Huillet, sub genericul Romanian Music Journey. Evenimentul va fi prezentat de jurnalistul și muzicologul Luminița Arvunescu.

Întregul festival, bazat pe o intensă cooperare culturală internațională, aduce împreună artiști plastici și muzicieni de renume internaţional, care, alături de tineri artiști și muzicieni în devenire, elevi care studiază la instituțiile de învățământ din Focşani și împrejurimi, vor susţine concerte la Ateneul Popular Maior Gheorghe Pastia, Teatrul Municipal Maior Gheorghe Pastia, Universitatea Al. I. Cuza – filiala Focșani, Biserica Romano-Catolică Sfinții Petru şi Pavel, majoritatea expoziţiilor fiind găzduite de galeriile de artă din oraş, sau de foyerele sălilor de spectacol, în timp ce masterclass-urile de video-jurnalism şi pictură vor avea loc la Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu”, iar cele muzicale la Ateneul Popular.

Evenimentele organizate în cadrul celei de-a treia ediții a „Classic for Teens” vor fi prezentate de actorul Sorin Frâncu și muzicologul și jurnalistul Luminița Arvunescu, iar coprezentatori vor fi Karla Duca, Daria Boboc, Andra Tontoroiu și Alexandra Grigoraș.