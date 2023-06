Ultima fotografie a Melisei a fost făcută aproape de locul unde a fost ucisă. „Criminalul nu a fost iubitul ei. Opriți speculațiile!” FOTO

Colegii de clasă au povestit că privesc cu greu pozele pentru albumul de absolvire pe care le-au făcut împreună cu Melis chiar în Grădina Botanică. Sunt revoltați când citesc comentarii urâte pe internat. Visul Melisei: „Economisesc bani pentru că la 18 ani visul meu este să pot vizita America".

Melis și colegii de clasă au realizat albumul de absolvire a Colegiului Național „Stefan Velovan” chiar în Grădina Botanică. Ultima fotografie a minorei de 14 ani a fost făcută chiar în apropierea locului unde câteva zile mai târziu avea să fie ucisă cu sânge rece. Toți colegii sunt în stare de șoc.

Melis Mihaela Lungu avea doar 14 ani. Colegii ei de clasă de la Colegiul Național Velovan, școala pe care abia o absolvise, spun că Melis era o fată veselă, învăța bine și până să-l cunoască pe Emi nu avusese alt prieten.

„Melis și Emi au început relația lor de prietenie în urmă cu foarte puțin timp. Melis obișnuia să stea mai mult în casă, nu era în niciun anturaj dubios, nu era nici satanistă pentru că îi plăcea să se îmbrace în negru și nici nu umbla după băieți, așa cum am văzut în multe comentarii, pe internet. Criminalul nu a fost iubitul ei. Vă rugăm, opriți speculațiile! Ne-a durut și ne doare când citim ce se scrie pe internet despre ea. Niște oameni care nu au cunoscut-o își dau cu părerea fără să se gândească la consecințe", este mesajul transmis de colegii și prietenii Melisei.

„Melis a fost un copil normal, ca noi toți, a ieșit pe afară cu prietenul ei, au mers în Grădina Botanică să se plimbe. Acolo mergeam noi de obicei pentru că locuim în apropiere de Grădina Botanică. Aștepta, ca noi toți, rezultatul la Evaluarea Națională. Toți visam să avem o vară minunată pentru că am scăpat de stresul examenului și ne făceam tot felul de planuri. Acum, nimic nu va mai fi la fel. Suntem șocați, stăm împreună, fără ea, plângem și ne întrebăm de ce, de ce a omorât-o acel necunoscut", au mai spus copiii.

„Elevii clasei a 8-a A din CNP Stefan Velovan, împreună cu părinții și d-na diriginta, regreta trecerea prematura in neființă a colegei lor Meliss Mihaela Lungu. Vei rămâne veșnic în inimile noastre!", au transmis colegii pe paginile lor de socializare.

Melis: „Economisesc pentru a-mi putea îndeplini un vis la 18 ani. Să călătoresc în America"

Toți apropiații Melisei știau că aceasta avea un vis. Să ajungă în America! În 2021 a participat la un concurs de educație financiară.

„Am decis să acordăm BURSA MICULUI ECONOMISITOR, în valoare de 1.200 de lei, unei eleve care are rezultate bune la învățătură și care a răspuns cel mai frumos la întrebarea DE CE ECONOMISIM? Castigatorarea este Melis Mihaela Lungu, o adolescentă în vârstă de 13 ani. Melis economisește fiecare bănuț pe care îl primește, precum și banii din alocația ei", a fost anunțul organizatorilor. Aceștia au publicat și scrisoarea pe care o primiseră de la Melis.

„Mă numesc Lungu Melis-Mihaela, am 13 ani și sunt din Craiova. Părinții mei mă laudă mereu că sunt creativă, sora mea mă ceartă că nu îmi pun ideile în practică, dar eu doar zic că sunt organizată și responsabilă cu timpul, dar și cu banii mei. Îmi place să strâng bani, fac asta de când eram mică. De obicei îi țineam sub saltea, pernă, în cutie, oriunde... Economisesc pentru a-mi putea îndeplini un vis la 18 ani. Să călătoresc în America. Până atunci mă pot ocupa de școală și de jocurile mele video. Am făcut și un plan pentru bugetul meu, pe care îl urmăresc mereu", a scris Melis în urmă cu doi ani.

Fata va fi înmormântată sâmbătă, la ora 11,00, în cimitirul Sineasca din Craiova.