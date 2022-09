Piața din Craiova dedicată exclusiv producătorilor autohtoni riscă să dea faliment

„Samsarii nu vor pune piciorul în această piață“, au promis autoritățile locale la inaugurarea pieței din Craiova destinată producătorilor locali. Doar că socoteala de-acasă nu s-a potrivit cu cea din târg.

Piața Chiriac din Craiova, prima Piață din oraș, dedicată exclusiv producătorilor autohtoni, a fost renovată în totalitate, toată zonă comercială adiacentă fiind nivelată și asfaltată. Piața a fost inaugurată cu mare fast în luna iulie a.c..

Autoritățile au anunțat că acesta va fi locul unde craiovenii vor putea găsi doar produse autohtone. Ideea părea extraordinară. Mai ales că fix lângă clădirea veche din Piață a fost construit și un mare magazin ce a primit denumirea „Autentic Românesc“.

„Magazinul are 360 metri pătrați, fără depozit. În prezent, avem producători din toată țara. Produsele găsite la raft sunt fabricate în țară. Pentru boxe, avem cereri de închiriere pentru 80% dintre ele, dar se vor ocupa la maximum, cu siguranță, în perioada următoare", anunța cu încredere la inaugurare Alin Mărăcine, directorul SC Piețe și Târguri din Craiova.

Mai mult, primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, tot la inaugurarea Pieței Chiriac, spunea: „Aici am vrut să fie altceva. Să fie frumos, în primul rând, să fie ieftin, amintind că adaosul este de 5%. Am discutat cu domnul director de la Piețe și am stabilit că nu ne interesează să facem profit, ci să arătăm că producătorii români pot aduce marfă competitivă, de calitate, doar că trebuie ajutați".

„Bate vântul prin piață"

Socoteala de acasă nu s-a potrivit, însă, cu cea din târg. În lunile care au trecut de la inaugurare, în Piața Chiriac a bătut mai mult vântul. Producătorii nu s-au înghesuit să închirieze tarabele din piața modernă. „Am venit de câteva ori, dar am renunțat. Bate vântul prin piață. Oamenii merg să cumpere tot în piețele vechi. Văd multă marfă, forfotă. Prețurile sunt variate. E păcat că nu a prins această idee“, a declarat Vasilica Cioantă, producător din Dolj.

„Zilnic, în piața Chiriac sunt ocupate doar câteva mese, iar clienții îi numeri pe degete. Noi am venit de câteva ori aici cu dovleac și mere, dar renunțăm. Nu vine nimeni. Nu avem suficienți producători care susțină această idee. Dar, așa ne plângem că nu avem unde să ne vindem marfa, că suntem asaltați de marfa de peste hotare. E păcat!“, a declarat Cornel Roșu, un alt producător doljean.

„Marfa e sezonieră. E perioada lubeniței, a legumelor, să zicem că ar merge, e perioada strugurilor, cum este acum, merge, dar în rest, nu ai ce să vinzi“, a spus și producătorul Marius Dobre.

Autoritățile din Craiova se gândesc acum să schimbe "politica" pieței. Cel mai probabil, spun surse din cadrul Primăriei, în viitorul apropiat, oamenii vor putea găsi pe tarabele destinate exclusiv producătorilor autohtoni, dar și marfă de import.