Fațada reparată la bloc reduce impozitul pe clădire cu 50%. Asociația din Craiova care a reușit să scutească banii proprietarilor

Locatarii blocurilor care vor să beneficieze de această reducere trebuie să respecte obligatoriu un regulament care a intrat în vigoare încă din anul 2021. Până în prezent, o singură asociație de proprietari din Craiova a reușit să repare fațadele a trei blocuri.

Administrația locală prevede o serie de facilități pentru asociațiile de proprietari care-și repară singure fațada blocurilor. Însă la Craiova, de exemplu, o singură asociație a reușit să ducă la bun sfârșit această lucrare anevoioasă. Pe de o parte este birocrația stufoasă la care nu mulți au chef să se înhame, pe de altă parte sunt greu de găsit și firmele care să vrea să lucreze legal, nu „la negru“.

Cei care au reușit asta la Craiova sunt de la Asociația de Proprietari nr. 3 din cartierul Valea Roșie, a cărei președintă, Maria Stan, a avut ambiția să întocmească întreaga documentație și să bată palma cu constructorii care i-au oferit cel mai bun raport calitate-preț pe acte.

„Nu a fost deloc ușor. Prima dată am căutat firme pentru a demara lucrările de refacere a fațadelor și am ales, normal, cel mai mic preț. Noi am refăcut fațada la trei blocuri: două blocuri-turn și un bloc cu 4 etaje. Pentru blocurile-turn am găsit o firmă cu alpiniști. O firmă cu schelă ne-a cerut mai mulți bani. Pentru că s-au scumpit mult materialele de construcție, costurile s-au ridicat la peste 100 de milioane de lei. Pe metru pătrat am plătit 44 de lei“, a declarat Maria Stan, președinta Asociației de proprietari nr. 3 Valea Roșie.

Asociația este astfel prima de la Craiova care va beneficia, în 2024, de reducerea de 50% la impozitul pe clădirile rezidențiale, timp de trei ani. Suma (majorată în 2023) datorată bugetului local este de ordinul sutelor de lei pentru o unitate locativă, astfel că orice reducere este binevenită. Regulamentul local a intrat în vigoare încă din anul 2021, dar nimeni nu a reușit până acum să treacă de normele impuse.

Este bine de știut că nu este nevoie de autorizație de construire pentru repararea fațadelor. Proprietarii de la Craiova trebuie doar să respecte prevederile din Regulamentul local de urbanism referitor la cromatica fațadelor (HCL nr. 231/2021). Culoarea trebuie să fie obligatoriu albă sau bej.

După lucrare, Poliția Locală eliberează proprietarului o Notă de constatare, pe care acesta o va anexa la cererea de acordare a reducerii cu 50% a impozitului pe clădire, depusă la Direcţia de Impozite şi Taxe. Reducerea se acordă începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.