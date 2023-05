Bebeluș găsit mort, aruncat într-o punga din plastic. Ce au spus rudele ca sa ascundă moartea copilului

Polițiștii din Dolj au fost aproape o zi întreaga in alerta după ce un bunic a reclamat ca nepotul sau, in vârsta de 7 luni, dispăruse din pătuțul in care dormea. Cercetările au scos la iveală o poveste halucinantă.

Tragedia a avut loc în comuna doljeană Sălcuța. Polițiștii din Segarcea au fost sesizați de un bărbat în dimineața zilei de 17 mai, ora 05:35, că nepotul său, în vârstă de 7 luni, a dispărut din casă. Bunicul a spus că bebelușul dormea în pătuțul său, l-au căutat peste tot, dar era de negăsit.

Imediat s-a dat alerta. La fața locului s-au deplasat mai mulți polițiști care au început cercetările. BS-a stabilit că bunicul locuia împreună cu nora sa, mama copilului, o minoră în vârstă de 15 ani. Și aceasta a declarat că fiul său dispăruse.

"Întrucât au existat suspiciuni cu privire la cele declarate de mamă, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Poliției Orașului Segarcea, Serviciului de Investigații Criminale și Serviciul Criminalistic, au fost efectuate căutări în proximitatea locuinței, iar, în cursul zilei de 17 mai, cadavrul minorului a fost găsit într-o zonă cu vegetație deasă, fiind pus într-o pungă de plastic", se arată într-un comunicat al IPJ Dolj.

Abia după ce a fost găsit cadavrul copilului, bunicul și mama au recunoscut ce se întâmplase. Bebelușul decedase în timpul nopții și, de teamă să nu fie acuzate că a murit din cauza lor, rudele au hotărât să arunce cadavrul și să spună că a dispărut.

S-a făcut imediat necropsia cadavrului și s-a stabilit că moartea copilului survenise în urma unei pneumonii netratate și nu exista suspiciunea că bebelușul ar fi fost suspus unui act violent.

În cauză a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, cercetările fiind continuate pentru a se stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.