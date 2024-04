Victima Monicăi Macovei a rămas cu handicap în urma accidentului: „Medicii au spus că am noroc că mai pot merge“

Bărbatul rănit grav în accidentul produs de Monica Macovei, în octombrie 2022, a venit în fața judecătorilor cu un certificat de handicap grav și cere daune în valoare de 500.000 de euro.

Ilie Constantin a fost citat marți, 9 aprilie 2024, la Judecătoria Mangalia, pentru a se analiza latura civilă a procesului, disjunsă din fondul cauzei.

Judecătorii trebuie să decidă ce daune va primi motociclistul accidentat grav de Monica Macovei, în condițiile în care acesta îndură încă suferințe și intervenții chirurgicale, după accidentul din octombrie 2022, produs la ieșirea din Mangalia spre Vama Veche.

Bărbatul a venit în fața judecătorilor în cârje și a prezentat un certificat de încadrare în grad de handicap, eliberat de medici.

„Am fost evaluat de medici și mi s-a eliberat certificat în grad de handicap grav, pentru vătămările produse în accident. Am mâna operată în trei locuri, la antebraț, la cot am fost operat acum trei săptămâni, și urmează celelalte. La termenul trecut nu am putut să vin, eram operat la cot, mi-au scos niște tije din metal care erau puse acolo, în altă parte a mâinii au mai rămas tije de metal care trebuie scoase, la radius la fel - tije de metal care trebuie scoase, am operații la tibie, la peroneu, iar genunchiul, mi-a spus domnul doctor ca să fiu mulțumit că pot merge așa cum merg, pentru că sunt ligamentele rupte, cartilagiile distruse", a explicat Ilie Constantin, pensionar MAI.

Medicii i-au spus că nu își va reveni complet niciodată, însă speră ca după operații să poată măcar să meargă fără cârje.

Bărbatul spune că Monica Macovei nu l-a căutat să își ceară scuze nici măcar acum.

„Mie mi s-a părut că Macovei a recunoscut faptele doar în interesul dânsei ca să obțină reducerea pedepsei, nu mi s-a părut că îi pare rău. Nu a luat legătura cu mine, ba chiar, la termenul trecut, părea că e supărată pe mine. Aș vrea să se termine mult mai repede, acest proces, oricare ar fi soluția. Nu contează asprimea cu care va fi pedepsită, ci să conștientizeze că a greșit și să se corecteze pe viitor și să fie mai atentă. Probabil nu o să mai conducă o perioadă, o să aibă timp să reflecteze la ce a făcut“, a declarat Ilie Constantin.

La termenul de marți, 9 aprilie 2024, judecătorii au dat un nou termen pentru 21 mai 2024, din cauză că se impune un supliment al expertizei medico-legale, cerută de bărbatul rănit și dispusă de judecător. Cum medicii legiști nu au trimis-o, Ilie Constantin a mers marți, 9 aprilie 2024, la Serviciul de Medicină Legală ca să fie examinat. Prin acest raport ar urma să se ateste că Ilie Constantin a avut nevoie de mai multe zile de îngrijiri medicale, decât cele 110 zile acordate inițial de medicii legiști - ceea ce ar putea avea drept consecință acordarea de daune morale și materiale mai mari.

Astfel, Ilie Constantin cere daune de 500.000 de euro, în timp ce asiguratorul Monicăi Macovei a oferit doar 110.000 de euro.

În ceea ce privește sentința Monicăi Macovei, care a cerut procedura simplificată și a admis, implicit, toate învinuirile procurorilor pentru vătămare corporală din culpă, decizia va fi dată pe 12 aprilie 2024. Oricare ar fi sentința, aceasta nu va fi definitivă.