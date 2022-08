Spațiu pentru tineri, concept necunoscut în România. Cine vrea să-l vitalizeze

Spațiu pentru tineri, un concept aproape necunoscut în România, este destul de des întâlnit în Uniunea Europeană, inclusiv în localități rurale. Un grup de tineri din Constanța vor să vitalizeze acest concept în județul de la malul mării.

Un grup de 30 de tineri (15-22 de ani) din județul Constanța au pus la cale proiectul „Constanța pentru TINE(ri)” prin care învață, timp de doi ani, cum se pot implica în viața comunităților de unde provin și cum pot determina autoritățile locale să ofere tinerilor spațiile de care ei au nevoie pentru a comunica.

„În România, conceptul de spațiu pentru tineri nu este foarte bine trasat, dar prin el înțelegem orice spațiu care satisface nevoile tinerilor. Poate fi un parc, o zonă dintr-un parc, un centru pentru tineret, o zonă de studii, chiar și un teren de sport, orice simt tinerii că au nevoie în comunitatea respectivă. Un loc al lor unde să nu-i judece nimeni, să nu-i discrimineze, să nu intre peste ei, să nu-i alunge”, explică Mihai Tănase, coordonatorul proiectului.

Ideea proiectului a plecat de la Federația Tinerilor din Constanța, care a obținut o finanțare din fonduri UE (38.000 de euro), bani cu care vor realiza mai multe traininguri în Constanța și București, dar și o excursie la Bruxelles unde tinerii vor vizita centre pentru tineret.

Chiar dacă într-un municipiu precum Constanța există un mall-uri, chiar dacă există spații unde tinerii se pot întâlni, inițiatorii proiectului spun că se resimte nevoia de un centru pentru tineret.

„Un centru care să fie un spațiu sigur pentru tineri, nu doar pentru a se întâlni, ci să se și dezvolte, să facă proiecte pentru comunitate. În mediul rural nevoia este și mai mare. Majoritatea dintre tinerii de acolo, dacă vor să facă orice, trebuie să vină la oraș”, spune Mihai Tănase.

Etapele pe care le vor parcurge tinerii în cadrul proiectului

Concret, cei 30 de tineri, care provin din municipiul Constanța, Valu lui Traian, Cumpăna, Agigea, Ovidiu, Mangalia, Tuzla, Independența, Cernavodă, vor realiza mai întâi grupuri de inițiativă la nivelul comunităților. Apoi, aceste grupuri vor identifica nevoile tinerilor din localitate și vor realiza un plan detaliat cu aceste nevoi și cu modalitatea în care un spațiu dedicat lor poate răspunde nevoilor respective.

Ultima etapă de parcurs este aceea de a dialoga cu autoritatea locală, de a aduce la cunoștință primarilor ceea ce tinerii din localitatea lor au nevoie.

„Un atu al acestui proiect este că se va finaliza în an electoral. Mizăm ca grupurile să dobândească sprijinul întregii comunități pentru aceste spații (nu doar tineri, ci și părinți sau bunici). Atunci, cu siguranță, nevoia lor o să fie destul de importantă și pentru decidenți sau candidați”, adaugă Mihai Tănase.

Tineri fără deschidere, fără vise, în comunitățile rurale

Violeta, studentă în primul an la Academia de Studii Economice din București, este unul dintre cei 30 de tineri care participă în acest proiect. A plecat dintr-un mic sat constănțean (Independența), la 14 ani, pentru a învăța la un liceu de oraș.

„Toată viața am trăit cu impresia că nu sunt la fel de bună ca cei de la oraș, deși când am ajuns la Constanța am învățat mai bine ca elevii de acolo, eram mai ambițioasă. La sat nu ai deschidere, mulți nu au vise, nu vor să facă nimic cu viața lor și te împing și pe tine spre acest drum”, explică Violeta.

Acum este decisă să vină în sprijinul comunității de tineri din satul ei, tineri care au nevoie să afle că există viață în afara satului. Un spațiu dedicat lor ar fi un spațiu unde acești pot întâlni modele care să le dea încredere, un spațiu unde pot să comunice, să se dezvolte, să caute răspunsuri la întrebările pe care le au.

„Planul meu principal este să vorbesc mai întâi cu profesorii din independența, deoarece sunt niște profesori deosebiți de implicați și cu ajutorul lor (mulți sunt tineri) pot să identific un grup de lucru. După aceea, fiind un sat mic, e mai ușor să ajungi să discuți cu primarul”, spune studenta.