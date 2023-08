Mutilată de o greșeală medicală. Justiția din România a umilit-o, CEDO i-a dat dreptate. Cazul cutremurător al Mariei Tușa

În urmă cu 13 ani, Maria Tușa din Constanța a fost diagnosticată cu cancer și supusă unei operații în urmă căreia i-a fost extirpat sânul stâng. Dar diagnosticul era greșit, iar femeia a fost mutilată degeaba.

După un lung periplu în instanțele din România, care nu au făcut decât să tergiverseze aflarea adevărului, Maria Tușa a ajuns la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). Iar CEDO i-a dat dreptate.

13 ani de chin

Coșmarul Mariei Tușa a început în ianuarie 2008, când era în floarea vârstei: avea 42 de ani. S-a dus la medicul oncolog P.D.I., de la Spitalul Județean din Constanța, căci simțise un nodul la sânul stâng.

„Din dosar reiese că medicul P.D.I a efectuat un examen clinic și a solicitat efectuarea unei mamografii și a unei puncții pentru un examen citologic. Pe baza rezultatelor acestui examen, oncologul a stabilit un diagnostic de neoplasm mamar și a recomandat o intervenție chirurgicală, precum și chimioterapie. Reclamanta a urmat cură de chimioterapie care a condus la dispariția nodulului suspect. Oncologul a sfătuit-o sã mențină intervenția chirurgicală“, se arătă în decizia CEDO.

Pacienta a dat crezare medicului, așa cum este și firesc.

„În aprilie 2008, medicul U.O.D, chirurg, a efectuat operația într-un spital privat administrat de societatea comercială M.A. Chirurgul a efectuat intervenția de extirpare a sânului stâng al reclamantei și a anumitor mușchi și a ganglionilor sateliți. Din dosar reiese că probele de țesut au fost prelevate în urma operației, dar nu a fost efectuat niciun examen extemporaneu al acestor țesuturi în timpul intervenției’, scriu magistrații CEDO.

La doi ani după ce pacienta a fost mutilată, adevărul a ieșit la iveală.

„În 2010, reclamanta a fost consultată de un medic endocrinolog care, după examinarea documentelor medicale, și-a exprimat îndoielile cu privire la diagnosticul de cancer. Ulterior, s-a stabilit, prin examene medicale suplimentare efectuate asupra țesuturilor prelevate după intervenția chirurgicală, că reclamanta suferise de o boală benignă, mastopatie fibrochistică, nu de cancer” se mai arătă în decizia CEDO.

Coșmarul s-a adâncit pentru Maria Tușa. Viața i se schimbase dramatic, iar medicii ridicau din umeri. A început lupta cu morile de vânt din România, în urma căruia nu și-a găsit dreptatea.

Femeia a depus o plângere penală pentru vătămare corporală împotriva celor doi medici implicați.

Cu ajutorul avocatei sale, Maria Tușa a intentat acțiuni pentru stabilirea existenței unei situații de malpraxis și o acțiune în răspundere civilă delictuală întemeiată pe Dreptul comun. De asemenea, a fost deschisă o procedură disciplinară împotriva celor doi medici.

Umilință după umilință

Prima lovitură a primit-o de la procurori: diagnosticul era greșit, au spus magistrații, dar operația chirurgicală s-a făcut corect, pe baza diagnosticului. Cum expertiza medico- legală a durat trei ani, și fapta medicului P.I.D, care a greșit diagnosticul, s-a prescris, în anul 2014, procurorii au clasat dosarul.

„Parchetul a dedus din ansamblul acestor element că reclamanta a fost supusă unei intervenții chirurgicale efectuate în mod corect, dar care fusese decisă pe baza unui diagnostic greșit. În ceea ce îl privește pe medicul P.D.I., s-a reținut că și-a îndeplinit îndatoririle profesionale în mod superficial, iar conduita sa constituia o abatere medicală; cu toate acestea, s-a constatat că răspunderea sa penală era prescrisă. În ceea ce îl privește pe medicul U.O.D., s-a concluzionat că a efectuat o intervenție chirurgicală în scopul potrivit în comparație cu diagnosticul făcut de oncolog. În cazul său, era aplicabilă prezumția de acuratețe a diagnosticului pus de un specialist” se arătă în decizia CEDO.

În concluzie, dosarul pentru vătămare corporală din culpă a fost închis pentru că faptele s-au prescris, iar instanțele de superioare de judecată au anulat deciziile de malpraxis emise de Direcția de Sănătate Publică Constanța, considerând că nu au suficiente probe.

În prezent, mai este pe rol un singur dosar de răspundere civilă delictuală, care se află la Tribunalul Constanța. Prima instanță i-a acordat pacientei daune de 20.000 de euro.

Victorie la CEDO

Susținută de avocata Mihaela Ispas, pacienta nu a dezarmat. Cu eforturi și cheltuieli imense, s-a adresat Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), unde a dat statul român în judecată, pentru toate umilințele la care a fost supusă când și-a căutat dreptatea în țară.

Și a câștigat: Statul român trebuie să ii plătească acum 9.700 de euro, prejudiciu moral, dar și cheltuieli de judecată.

„Experiența acumulată în acest sens mă determină să militez pentru modificarea, pentru simplificarea procedurii de despăgubire a victimelor cazurilor de malpraxis, cu atât mai mult cu cât presă a relatat numeroase situații dramatice soldate cu decesul pacienților. Și din perspectiva medicilor, aceștia trebuie să se simtă protejați și să muncească liniștiți la adăpostul asigurărilor pe care le plătesc anual“, a declarat pentru „Adevărul“ Mihaela Ispas, avocata Mariei Tușa.

„Atâta timp cât există un fond al asigurărilor pentru răspunderea medicilor pentru cazuri de malpraxis, se impune facilitarea legală a accesului victimelor sau familiilor victimelor la aceste despăgubiri, fără să fie nevoite să treacă prin procese epuizante! Singurul câștigător al acestei legislații alambicate sunt societățile de asigurare care plătesc extrem de rar pentru polițele de malpraxis”, a mai afirmat avocata.

„Am plecat în lupta asta dezarmată“

La 13 ani de la momentul la care a fost mutilată, Maria Tușa se bucură de o victorie. Una amară, pentru că în continuare nu suportă să se privească în oglindă. În plus, după chimioterapia inutilă, a rămas și cu alte sechele, pe viață.

„Am plecat în lupta asta dezarmată, justiția din România este oarbă, suntem oameni de rând și ar trebui să ne privească cineva. Am intrat la fiecare ședință și am văzut cum suntem priviți și ignorați”, spune Maria Tușa.

Femeia este hotărâtă să lupte în continuare - pentru alte femei care trec prin același chin.

„Vom face ceva pentru femeile care trec prin ce trec eu și care sunt foarte multe. Și la ora actuală sufăr de pe urmăachimioterapiei. Nu mai aud bine, am capacitatea auzului la 40%, nu am miros tot de la chimioterapie, am peste 16 operații la sân, am vrut să remediez eu greșeala medicilor, însă tot arăt oribil. Mi-au luat feminitatea, nu pot să trec peste. Îmi este greu și când trebuie să mă îmbrac. Nimeni nu înțelege prin ce trec și retrăiesc coșmarul de câte ori sunt chemată la instanță”, a declarat Maria Tușa pentru „Adevărul”.

Pe baza deciziei CEDO, avocata Mihaela Ispas va cere revizuirea dosarelor din România.

Chirurgul care a făcut intervenția a decedat în timpul proceselor, pe masa de operație, iar medicul cercetat pentru diagnosticul greșit a plecat din Spitalul Județean Constanța și profesează la București.