Monica Macovei, condamnată la 6 luni de închisoare, cu termen de suspendare. Fostul ministru al Justiției a accidentat grav un motociclist

Magistrații din Mangalia au dat pronunțarea în dosarul în care Monica Macovei a fost trimisă în judecată, pentru vătămare corporală din culpă. Fostul ministru al Justiției a primit 6 luni de închisoare, cu termen de suspendare 2 ani.

Este vorba de accidentul din octombrie 2022, când fostul ministru al justiției a pătruns pe contrasens unde a accidentat un motociclist, care a rămas cu handicap grav. Monica Macovei a cerut judecătorilor procedura simplificată, caz în care ar avea pedeapsa redusă cu o treime.

Ea a fost condamnată la șase luni de închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă. Instanța suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani. Macovei trebuie sa presteze și muncă în folosul comunității, timp de 60 zile și să urmeze un program de reintegrare socială.

Instanța i-a admis lui Macovei procedura simplificată prin care își recunoaște vinovăția și primește reducerea pedepsei cu o treime, dar Parchetul nu a acceptat încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăției, pe care Macovei l-a cerut din timpul urmăririi penale și care ar fi însemnat netrimiterea ei în judecată, care ar fi scăpat-o de proces.

Decizia de vineri, 12 aprilie 2024, a judecătorilor de la Judecătoria Mangalia nu e definitivă, sentința putând fi contestată la Curtea de Apel Constanța.

Judecătorii nu decid și latura civilă a acestui proces, aceasta fiind disjunsă și judecată în continuare la Judecătoria Mangalia, următorul termen fiind în luna mai.

„Ea scapă mai repede de pedeapsă decât scap eu de suferințe, de operații. Nici acum nu sunt refăcut. Am văzut filmarea de la locul accidentului și acum am căpătat o ură față de ea. Am văzut cum zăceam la pământ un morman de carne și oase și mi s-a făcut rău. Filmarea durează 40 de minute și nu că nu a venit să vadă ce e cu mine, nici măcar nu s-a uitat. Nu îi lăsa pe polițiști să își facă treaba, la un moment dat îi cereau asigurarea și ea a întrebat: <Dar el are?>“, a relatat victima, Ilie Constantin, pensionar MAI.

Ilie Constantin spune mai departe: „Îi întreabă ea când poate să ia mașina de la locul accidentului și polițistul îi explică: <Doamnă, trebuie să vina un expert să facă cercetări să se facă măsurători> și ea răspunde: <Hai, dom'le, acum o să pierd aici țoață ziua pentru asta?> Când au testat-o cu etilotestul, i-a cerut polițistului bonul de la alcooltest că să îl păstreze ea, că la medic vă ia analize, iar polițiștii îi explicau că aici nu e laborator, e probă în dosar. Nu am decis încă daca voi contesta sau nu decizia judecătorească. Mi-aș dori ca Macovei să conștientizeze ce a făcut, dar cu o astfel de sentință nu cred că e posibil“

Ilie Constantin, rănit grav în accidentul produs de Monica Macovei, a prezentat la termenul anterior judecătorilor un certificat de handicap grav și cere daune în valoare de 500.000 de euro.

"Am fost evaluat de medici și mi s-a eliberat certificat în grad de handicap grav, pentru vătămările produse în accident. Am mâna operată în trei locuri, la antebraț, la cot am fost operat acum trei săptămâni, și urmează celelalte. La termenul trecut nu am putut să vin, eram operat la cot, mi-au scos niște tije din metal care erau puse acolo, în altă parte a mâinii au mai rămas tije de metal care trebuie scoase, la radius la fel - tije de metal care trebuie scoase, am operații la tibie, la peroneu, iar genunchiul, mi-a spus domnul doctor ca să fiu mulțumit că pot merge așa cum merg, pentru că sunt ligamentele rupte, cartilagiile distruse", a explicat Ilie Constantin, pensionar MAI.

Medicii i-au spus că nu își va reveni complet niciodată, însă speră ca, după operații, să poată măcar să meargă fără cârje.

Bărbatul spune că Monica Macovei nu l-a căutat să își ceară scuze nici măcar după ce s-au întâlnit în sala de judecată, și că nu își dorește decât că aceasta să conștientizeze că a greșit și să reflecteze la ce a făcut.

La următorul termen pe latura civilă, din 21 mai 2024, medicii legiști trebuie să trimită un supliment al expertizei medico-legale, cerută de bărbatul rănit și dispusă de judecător. Prin acest raport ar urma să se ateste că Ilie Constantin are nevoie de mai multe zile de îngrijiri medicale pentru a se reface, decât cele 110 zile acordate inițial de medicii legiști - ceea ce ar putea avea drept consecință acordarea de daune morale și materiale mai mari.

Astfel, Ilie Constantin cere daune de 500.000 de euro, în timp ce asigurătorul Monicăi Macovei a oferit doar 110.000 de euro.