Mărturia salvamarului atacat cu pietre la Eforie Nord: „M-a smucit foarte agresiv. Am dat cu capul de skijet”

Doi bărbați s-au luat la bătaie cu salvamarii din Eforie Nord, supărați că nu sunt lăsați să intre în mare, deși era arborat steagul roșu. Ambii au ajuns la spital pentru îngrijiri medicale, ca și unul dintre salvatori, după ce a fost lovit cu o piatră în cap.

Un scandal de proporții a izbucnit marți între salvamarii din Eforie Nord și mai mulți turiști nemulțumiți că nu sunt lăsați să intre în mare, pentru că exista pericolul să se înece. Conflictul a început după ce un turist a aruncat cu o piatră într-un salvamar aflat pe skijet și apoi totul a escaladat rapid.

În scandal au intervenit și alți bărbați de pe plajă, iubitele acestora, dar și colegii salvamarului veniți în ajutorul său. Unul dintre salvamari a fost și el lovit la cap în timpul conflictului, potrivit digi24.ro.

„Un salvamar care a fost lovit în zona capului este la IML, în loc să-și facă meseria astăzi, că este zi de furtună și avem nevoie de el la mal, el a trebuit să plece la IML, că a fost lovit, a fost agresat. Cred că urmează să depună și plângere la poliție, nu s-a depus încă nimic. Mai așteptăm o zi sau două”, a declarat unul dintre salvamarii din Eforie Nord.

Salvamarul rănit: „Câteva secunde nu știu ce s-a întâmplat”

Salvamarul agresat de turiști pe plaja din Eforie susține că a fost în pericol să moară înecat după ce a fost lovit cu o piatră în cap de către un turist. Bărbatul spune că a fost atacat cu pietre de bărbatul pe care încerca să îl salveze și apoi lovit în momentul în care a ajuns lângă acesta.

„Erau 4-5 persoane aflate într-o situație destul de dificilă, e locul cel mai periculos de pe toată plaja. Le-am spus, i-am rugat cât s-a putut să se îndepărteze de zona respectivă. 3-4 au reușit, unul dintre ei a luat o piatră și a aruncat-o spre mine. Apoi a pierdut controlul, curentul l-a apropiat de skijet, m-a apropiat de pluta de salvare, m-a smucit foarte agresiv, moment în care am căzut pe spate, am căzut cu capul de skijet, apoi sub el. Au sărit colegii să mă ajute. Au sărit și alții. Câteva secunde nu știu ce s-a întâmplat, pentru că eram pe sub apă. Turiștii au format două tabere. Unii care erau pro și alții care erau contra. Nu e normal să vii să-i salvezi viața unui om și el să te pună într-o situație să te omoare. Sunt extrem de agresivi. O parte dintre ei, 90% ascultă, dar o parte, 10%, sunt tot timpul... Persoana respectivă era probabil într-o stare de ebrietate, să arunci cu piatra, eu știu... ”, spune salvamarul agresat.

Au ignorat indicațiile salvamarilor

Doi dintre turişti agresivii au ajuns la spital, după conflictul cu salvamarii în Eforie. Poliţiştii au precizat că scandalul a pornit de la faptul că aceştia nu au respectat indicaţiile salvamarilor de a nu intra în mare, pe plajă fiind arborat steagul roşu care interzice scăldatul.

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa a anunţat, miercuri, că poliţiştii din Eforie au fost sesizaţi cu privire la faptul că, pe o plajă din staţiune, ar fi avut loc o agresiune fizică, între mai multe persoane.

„În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că trei persoane nu ar fi respectat indicaţiile salvamarilor, steagul roşu fiind arborat, conflictul dintre acestea şi salvamari fiind spontan. Două persoane au fost transportate la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale”, a precizat IPJ Constanţa.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru comiterea infracţiunilor de lovirea sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. Surse judiciare au precizat că persoanele rănite sunt din rândul turiştilor.