Întâmplarea de necrezut prin care a trecut o româncă în Istanbul. Înșelată cu mii de euro de o clinică turcească

Turcia a devenit „Înalta Poartă” a medicinei pentru românii care au nevoie fie de operații sau tratamente complicate, fie de intervenții de înfrumusețare. Din păcate unii români dau mii de euro și sfârșesc prin a fi păcăliți.

A.B. și-a postat întâmplarea nefericită pe Facebook, în grupul „Români din Istanbul”. Nu ca să defăimeze clinica la care a apelat, ci să ceară ajutor, dintr-o situație fără ieșire. „A mai pățit cineva să vină în Turcia pentru tratamente dentare și, după achitarea integrală a sumei să li se ceară să își achite cazarea, care era gratis pentru procedură, și să nu i se mai termine lucrarea pe care a plătit-o? Vă rog, dacă a fost cineva într-o situație similară, să mă ajute cu un sfat. Mulțumesc“ scrie femeia.

În continuare, ea a explicat că la semnarea contractului, printr-o firmă, a plătit în avans 5.000 de euro pentru lucrări dentare, atât pentru ea cât și pentru soțul ei. Numai că după începerea tratamentului, traducătoarea de limba română i-a spus că suma totală este de … 15.000 de euro. Adică să achite și cazarea în spital, despre care i s-a spus inițial că e inclusă în preț. Când a refuzat, atât ea cât și soțul au fost dați pe ușă afară.

„Am semnat un contract la începutul tratamentului . Și după această discuție pe care am avut-o, nu mai vor să ne ofere nici un tratament. Iar soțul meu este cu dinții piliți și cu dureri îngrozitoare. Ne-au scos afară din clinică. Chiar dacă am cedat și am fost de acord, până la urmă, să plătim și hotelul, nu mai vor să ne termine lucrarea”, a mai scris A.B.

Reacțiile românilor nu au întârziat să apară. Unii au oferit servicii de traducere gratuite, pentru că cei doi soți să își poată media conflictul, alții i-au îndrumat să se adreseze firmei prin care au ajuns în Istanbul la tratament, iar alții i-au îndrumat să facă o plângere clinicii.

Alții au tras-o la răspundere pe românca ce servește drept traducător la clinica unde s-a invit neînțelegerea, pe motiv că nu i-a informat corect, de la început, pe cei doi soți la ce să se aștepte, chiar dacă avea în față doi compatrioți.

„Nu există așa ceva, e de necrezut, NU TREBUIE să se întâmple așa ceva și eu lucrez că traducător pentru români tot în cadrul unui spital, dar ce aud aici mă ia groaza. La noi se lucrează alb pe negru, cum aș putea să i spun omului alt preț sau alte bazaconii, că să vină încoace, și apoi să nu mai răspund la telefon .. Nu știu ce fel de oameni pot lucra cu astfel de doctori, care te jecmănesc, pentru că ei sunt de vină !! Îmi pare foarte rău de această situație neplăcută...sper să fie oameni de bună-credință și să își termine treaba care au început-o”, este reacția unei femei, angajată la o altă clinică din Turcia.

Soții nu au mai revenit asupra postării, ca să explice dacă au reușit să ajungă la un acord, sau dacă au fost nevoiți să revină în România și să cheltuiască alți bani că să termine lucrarea în țară.