Alina, fata ucisă la mare, va fi înmormântată în rochie de mireasă, în satul natal. Ce povestește fratele victimei FOTO

Alina Ciobanu, fata de 18 ani, ucisă de cea mai bună prietenă pe litoral, a fost luată de rudele sale de la morga din Mangalia și va fi înmormântată în satul vasluian Buda. Atât rudele Alinei, cât și mama Loredanei sunt sfășiate de durere și nu-și pot explica de ce s-a petrecut o asemenea tragedie

Fapta Loredanei Atănăsoaie, o fată de 18 ani din Cozmești, județul Vaslui, de a-și omorî cea mai bună prietenă, pe Alina Ciobanu, a distrus două familii și a șocat o țară întreagă. Fetele erau prietene de mici, vecine și colege de bancă.

În duminica de 6 august 2023, în zori, Alina a fost găsită aruncată sub o bancă dintr-un parc al Mangaliei, după ce fusese ucisă și mutilată. Cele două eleve, care intrau în ultimul an de liceu, veniseră la mare să muncească, în hotelul „Narcis“ din Saturn, ca și cameriste.

Motivul crimei petrecute în hotelul unde erau cazate, „Semiramis“, din Saturn, este încă neclar. Loredana susține că se săturase să o acopere pe Alina în fața iubitului ei rămas la Vaslui, dar cei care le cunosc consideră că ucigașa minte - ea fiind cea care, de fapt, avea ceva de ascuns.

Sfâșiate de durere, rudele Alinei spun că fata li s-a plâns că Loredana se purta extrem de urât în ultima perioadă: o șicana, o certa din orice într-un asemenea hal încât ea se hotărâse să se întoarcă acasă duminică, adică exact în ziua în care avea să fie ucisă.

„Loredana începuse să se destrăbăleze pe acolo, se considera superioară. Alina trebuia să îi păstreze aceste secrete, dar recent i-a spus că nu mai poate să i le ascundă atâta, pentru că era presată de iubitul ei. Loredana era invidioasă că Alina nu se lua după ea, avea un iubit cuminte“, a povestit fratele victimei, Marius Ionuț Ciobanu.

Băiatul este cel care a venit la morga din Mangalia cu rochia de mireasă în care să fie îmbrăcată Alina pentru înmormântare.

„Sora mea voia să meargă la facultate, să se facă polițistă. Avea note foarte bune la școală, era o fată responsabilă. Și acasă era foarte harnică, spăla, făcea de mâncare“, a povestit fratele Alinei, căreia o firmă de construcții din Vaslui îi acorda o bursă lunară pentru a-și continua studiile.

Mama Alinei spune că Loredana a insistat să meargă la muncă, la mare.

„Ultima oară când am vorbit cu Alina a fost de ziua mea, joi, 3 august, mi-a spus că vine acasă și o așteptam. Loredana a luat-o la Constanța. Alina mi-a spus că s-a certat o dată cu ea și nu a mai lăsat-o să intre în cameră. Avea invidie pe Alina, că vorbea cu un băiat“, a declarat femeia îndurerată, cuprinsă de remușcări și pentru viața grea pe care a dus-o lângă bărbatul alcoolic și violent care îi bătea pe toți.

Loredana și-a fabricat un alibi

Cum știa că Alina vorbește frecvent cu iubitul ei, Sergiu, și că acesta o aștepta duminică acasă, Loredana i-a trimis mesaje de pe telefonul victimei, ca acesta să creadă că Alina l-a părăsit, că a plecat singură în parc și că acolo a ucis-o altcineva.

„Eu am vorbit cu Alina până la ora 2.00. Mi-a zis că vrea să se culce. Pe la ora 4.30 mi-a dat mesaj că vrea să se despartă de mine, că m-a înșelat. Când am văzut asta, mi-am dat seama că nu e ea. Am tot insistat să îi scriu și să o sun și pe la ora 4.47 mi-a scris că pleacă acasă, că fumează o țigară pe o bancă în parc și că așteaptă să vină taxiul. Mi-a scris: „Ai grijă, Sergiu!”. Când am văzut mesajele astea, am încercat din nou să o sun. Am văzut că nu răspunde și i-am dat mesaj colegei ei, Loredana, care mi-a zis că a plecat cu o geantă, dar nu știe unde“, a povestit Sergiu Rangu, iubitul Alinei.

Alina nu avea parolă la telefon, iar Sergiu crede că Loredana i-a deschis telefonul și a scris.

„Alina scria corect, punea virgule, iar mesajele de acum nu erau scrise așa. Simțeam că s-a întâmplat ceva, dar nu m-am gândit absolut deloc că nu mai e în viață. Loredana era geloasă că Alinei îi era bine, era fericită, eu nu mă comportam urât cu ea“, mai spune tânărul.

Diriginta: „A mai fost cineva în spate“

Cele două fete învățau la Liceul „Ștefan Procopiu“ dn Vaslui. Diriginta lor spune că fetele erau prietene de nedespărțit, dar că erau foarte diferite: Alina era extrovertită, „o fată veselă, plină de viață”, în timp ce Loredana era o fată „introvertită, retrasă, liniștită”.

Potrivit dirigintei, niciuna nu a făcut probleme din punct de vedere disciplinar, nu lipseau de la școală și aveau rezultate bune la învățătură.

„În ultima săptămână de școală mi-au spus că vor să plece la muncă în Mangalia. Le-am urat succes, le-am spus să aibă grijă de ele și să ne revedem cu bine la toamnă. De când am aflat ce s-a întâmplat, stau și mă gândesc cum a crezut Loredana că asta ar fi ultima soluție să rezolve o problemă! Este de neînțeles! A dat dovadă de un sadism incredibil. Cred că a mai fost cineva în spate. Loredana părea ușor de influențat, în schimb Alina, nu“, a mai afirmat diriginta Elena Calu.

Doliu și în casa Loredanei

Și acasă la Loredana plânge o mamă. Nimeni nu înțelege cum fata a putut să-și ucidă bestial tocmai prietena cea mai bună.

„Au crescut împreună de mititele, nu știu ce s-a întâmplat acolo, nu pot să-mi dau seama de ce a făcut asta. Sunt terminată, nu mai pot! Se mai certau, dar se împăcau, au stat și în chirie amândouă. Nu mai sunt bună de nimic. Loredana nu era violentă, din contră, se înțelegea bine cu Alina, învățau amândouă, stăteau în aceeași bancă. Știu că s-au certat, se schimbaseră la muncă, ca să nu se mai întâlnească, una era de dimineață, cealaltă era după-amiază. Ce s-a întâmplat acolo, nu pot să îmi dau seama. Săraca mama Alinei, suntem terminați. A nenorocit două familii copila asta! Doamne!“, suspină Petronela Săndulachi, mama Loredanei.

Loredana Atănăsoaie este arestată pentru 30 de zile. Ea și-a recunoscut fapta și a părut că o regretă, însă acum este prea târziu.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al Alinei Ciobanu este depus la capela Bisericii „Sfântul Nicolae“ din Vaslui, unde cunoscuții și prietenii își vor putea lua rămas bun