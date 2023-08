Avocatul criminalei din Mangalia: „Când avea 9 ani, tatăl a sărit cu cuţitul la mama sa“. Tânăra se așteaptă la pedeapsa maximă

Tânăra care şi-a ucis colega la începutul lunii august, la Mangalia, a fost adusă luni la Tribunalul Constanţa, pentru prelungirea arestului preventiv cu 30 de zile. Avocatul său a declarat că tânăra a fost victima violenţei în familie.

Avocatul Cristian Ion a declarat că tânăra care și-a ucis prietena şi i-a abandonat trupul într-un parc din Mangalia nu a cerut să fie pusă în libertate, iar instanţa i-a prelungit arestul preventiv cu încă 30 de zile.

Apărătorul a spus că tânăra se află sub procedura expertizei psihiatrice şi se aşteaptă să primească cea mai severă pedeapsă, adică 20 de ani de închisoare. Cristian Ion a precizat că tânăra

Întrebat dacă clienta sa are sentimente de regret legate de fapta comisă, apărătorul tinerei a răspuns: „Încă după momentul săvârşirii faptei a avut aceste sentimente care se acutizează din ce în ce mai mult. Este sub procedura expertizei psihiatrice şi în această perioadă, urmează să fie reexaminată din punct de vedere psihiatric şi în baza tuturor probelor se va aprecia în consecinţă. Ea se aşteaptă inclusiv la cea mai severă măsură care poate fi luată de către instanţa de judecată. În condiţiile în care încadrarea juridică este de la 10 la 20 de ani, se aşteaptă inclusiv să primească cea mai severă măsură, adică o pedeapsă de 20 de ani”.

Cristian Ion a mai dezvăluit că tânăra a fost victima violenţei în familie. „Când avea 9 ani, tatăl a sărit cu cuţitul la mama sa, în timp ce aceasta era însărcinată în cinci luni şi datorită intervenţiei Loredanei, nu s-a ajuns la acel moment la o tragedie“, a dezvăluit avocatul.

Tribunalul Constanţa a decis prelungirea măsurii arestării preventive pentru tânără respectivă. Decizia Tribunalului nu este definitivă şi poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare.

Cum s-a petrecut crima

La data de 6 august, în jurul orei 05.30, poliţişti din cadrul Poliţiei municipiului Mangalia au fost sesizaţi cu privire la faptul că, într-un parc din municipiul Mangalia, se află cadavrul unei persoane de sex femeiesc. Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, a transmis IPJ Constanţa. Anchetatorii au stabilit că victima, o tânără de 18 ani din Vaslui a fost ucisă de o altă tânără, tot de 18 ani, din aceeaşi localitate.

Cele două se cunoşteau de mai mulţi ani şi veniseră împreună pe litoral, unde se angajaseră cameriste la un hotel. La un moment dat, agresoarea a luat un cuţit cu care şi-a înjunghiat colega. Apoi, i-a pus trupul într-un geamantan, a mers cu un taxi şi a abandonat-o sub o bancă dintr-un parc din Mangalia. Fata a fost prinsă în scurt timp de poliţişti şi şi-a recunoscut faptele în faţa anchetatorilor. În fața anchetatorilor, adolescenta a povestit cu lux de amănunte cum s-a petrecut nenorocirea. Spune că totul a pornit de la o ceartă banală, care a degenerat într-o crimă oribilă.

„Am mai avut niște discuții contradictorii cu Alina legate de plecarea ei acasă, întrucât știam că vrea să plece din hotel. Într-un moment de furie, întrucât Alina îmi răspundea evaziv, am început să tremur. Inițial, am ezitat, însă după aceea am înjunghiat-o. Menționez că Alina nu dormea, însă stătea cu ochii închiși și fața la perete. Nu am vrut să o omor, însă am avut un moment în care m-am pierdut cu firea”, relatează stirileprotv.ro

După ce a atacat-o cu cruzime, Loredana a povestit cum timp de 30 de minute a privit-o pe Alina. Mai mult decât atât, a împiedicat-o să strige după ajutor, chiar dacă aceasta s-a zbătut și a zgâriat-o. Ulterior, a scos hainele Alinei din valiză, i-a îndesat trupul și a chemat un taxi pentru a o transporta la Mangalia ca să scape de cadavru.