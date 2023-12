Un oraș din România, printre primele 10 din Europa în care se trăiește cel mai bine. Studiul, făcut de Comisia Europeană

Un oraș din România se află printre primele 10 din Europa în materie de calitate a vieții, potrivit Eurostat. Studiul a fost comandat de Comisia Europeană, iar 83 de orașe au fost luate în calcul.

Un raport publicat de Eurostat, sâmbătă, 16 decembrie, plasează Clujul între primele 10 din Uniunea Europeană, în materie de calitate a vieții. Au fost luate în calcul 83 de orașe: Zurich (Elveția), Copenhaga (Danemarca), Groningen Olanda), Gdansk Polonia), Leipzig (Germania), Stockholm (Suedia), Geneva (Elveția), Rostock Germania) și Braga (Portugalia).

Studiul este realizat periodic de Comisia Europeană începând cu anul 2007 având la bază indicatori legați de percepția asupra satisfacției generale de locuire, siguranței, locurilor de muncă, dimensiunii verzi, serviciilor publice, transportului local, culturii ș.a.

Potrivit Eurostat, Clujul a înregistrat una dintre cele mai mari creșteri, la capitolul nivel de trai, față de acum 5 ani, iar aici a fost întrecut doar de Bialystok și Gdansk, ambele din Polonia.

Studiul relevă că Clujul se află pe locul secund în ce privește ușurința cu care se pot găsi locuri de muncă, iar Praga e pe prima poziție.

„Municipiul nostru este în același timp unul dintre cele mai sigure orașe din Europa și unul dintre cele mai bune orașe în care să locuiești pentru persoanele de vârsta a treia. 74% dintre membrii comunității au încredere în oameni. Toate acestea demonstrează că eforturile de colaborare între instituțiile publice, mediul privat, mediul academic și societatea civilă dau roade, spre beneficiul cetățenilor”, a comentat primarul Clujului, Emil Boc.

Analiza Eurostat se găsește AICI.

Creștere spectaculoasă a nivelului de trai

Un alt studiu comandat de Comisia Europeană și publicat de Eurostat chiar la începutul anului 2023 arăta că Zona Metropolitană Cluj a ajuns la un PIB pe cap de locuitor de 29.800 de euro. Zona Metropolitană Cluj a fost comparată cu zone metropolitane din Europa de Est, din țări precum Ungaria, Cehia, Polonia, Bulgaria și Slovacia. ZOna Cluj concura atunci pentru primul loc.

În acest context, reprezentanții Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitană (ZM) Cluj, în colaborare cu partenerii de la Banca Mondială, au comparat PIB-ul per capita, exprimat în paritatea puterii de cumpărare standard (PPS) al ZMC, cu cel al unor zone metropolitane similare din țările amintite.

Astfel, Zona Metropolitană Cluj (formată din municipiul Cluj-Napoca și 19 comune învecinate) a depășit, încă din 2019, zonele metropolitane constituite în jurul orașelor asemănătoare din țările amintite.

De exemplu, PIB-ul per capita al Zonei Metropolitane Cluj a fost, în 2019, conform Eurostat, 29.800 de euro, în timp ce PIB-ul Cracoviei (al treilea oraș din Polonia după capitală la capitolul dezvoltare economică) a fost 28.300 de euro. Zona Metropolitană Cluj a depășit și zona metropolitană a celui de-al doilea oraș ca mărime din Cehia, Brno, care a avut PIB-ul per capita 27.500 de euro. La mare distanță erau Košice (al doilea oraș ca mărime din Slovacia) cu 17.400 de euro și Debrețin (al doilea oraș ca mărime din Ungaria) cu 16.300 de euro. Zona metropolitană din jurul Plovdivului, al doilea oraș ca mărime din Bulgaria, a avut un PIB per capita de 14.000 de euro în 2019. De precizat și că datele menționate sunt din 2019, astfel că cel mai probabil în 2023 PIB-ul în Zona Metropolitană Cluj a crescut și mai mult.

Totuși, în România Clujul este depășit de București în ce privește salariile. Potrivit Institutului Național de Statistică, București conduce în top cu un salariu mediu de 5.812 lei, urmat de județul Cluj (5.378 de lei), Timiș (4.850), Sibiu (4.562) și Ilfov (4.512).