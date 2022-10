Rectorul UBB, membru al Academiei Române. Este între primii 2% cei mai citați oameni de știință ai lumii

Rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David, a fost ales astăzi membru (corespondent) al Academiei Române , Secția de Filosofie, Teologie, Psihologie și Pedagogie.

Rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David, a fost ales astăzi membru (corespondent) al Academiei Române (Secția de Filosofie, Teologie, Psihologie și Pedagogie). Acest an universitar i-a adus recent și statutul de membru al Academia Europaea (the Academy of Europe) și includerea între primii 2% cei mai citați oameni de știință ai lumii în domeniul psihologie clinică (mai ales științe cognitive clinice) în toată cariera și între primii 2% cei mai citați oameni de știință ai lumii în toate domeniile științei în anii 2019/2020/2021 (Stanford-Elsevier by Scopus).

Daniel David este rectorul UBB şi preşedintele Asociaţiei Psihologilor din România. Universitarul este autor al volumului „Profilul psihologic al poporului român“. Potrivit Thomson ISI/Web of Science, Daniel David (48 de ani) este psihologul român cu cel mai mare impact în literatura de specialitate naţională şi internaţională, prin numărul de citări în comunitatea ştiinţifică. În ianuarie 2013, a fost numit director responsabil cu cercetarea la faimosul Institut american „Albert Ellis“ din New York.

Daniel David a absolvit în 1996 Facultatea de Psihologie și Științele Educației la UBB, obținând titlul de psiholog licențiat. În 1999 a obținut titlul de doctor în psihologie, cu lucrarea „Mecanisme inconștiente de reactualizare a informațiilor”.

Până în 2002 a urmat studii postdoctorale la Albert Ellis Institute for Rational Emotive Behavior Therapy (REBT), în New York, SUA, și la Academy of Cognitive Therapy în SUA, precum și un program postdoctoral de cercetare și practică în psihologie clinică la Mount Sinai Medical Center, New York, SUA.

Din 2007 este profesor universitar la Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, iar din 2008 la Mount Sinai School of Medicine în New-York, SUA.

David este directorul Departamentului de Psihologie Clinică și Psihoterapie din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai, autor al monografiei Psihologia poporului român – profilul psihologic al românilor apărută la Polirom. A fost Vicepreședintele Comisiei Prezidențiale pentru elaborarea și analiza politicilor în domeniile educației și cercetării, comisie condusă de Mircea Miclea și al cărui proiect a stat la baza legii educației 1/2011.

Doi doi membri ai Academiei de la UBB

De asemenea, profesorului emerit UBB Șimion Aștilean a fost ales, tot azi, ca membru (corespondent) al Academiei Române (Secția de Științe Fizice). Și profesorul Aștilean este inclus între primii 2% cei mai citați oameni de știință ai lumii în domeniul fizicii aplicate (mai ales nanoștiințe/nanotehnologii), considerându-i-se toată cariera (Stanford-Elsevier by Scopus).