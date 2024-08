IT-istul care are 1 milion de metri pătrați în Cluj. Sfatul lui pentru tineri: „Vă puneți mâinile la urechi și-i dați înainte cum visați” VIDEO

Vloggerul Mircea Bravo a făcut un clip despre proprietarul celui mai mare complex de evenimente din Transilvania, care are o suprafață de peste 100 de hectare. Darius Mârza este un IT-ist, care și-a început cariera în afaceri cu un împrumut luat de la un prieten pentru a-și deschide un restaurant.

„Cel mai mare complex din Transilvania cu o suprafață de peste 100 de hectare, șase săli de nunți, diferite activități de la herghelie, restaurante, piscină enormă și astăzi vreau să oprind proprietarul acestui resort. Probabil vă imaginați că este un fel de Gigi Becali, îmbrăcat la costum, arogant, care le spune angajaților ce să facă, dar vreau să vi-l prezint pe Darius”, și-a început Mircea Bravo clipul.

Vloggerul a folosit una dintre sălile de nunți ale complexului pentru filmul său „Nuntă pe bani”.

„Pe Darius l-am cunoscut acum 3 ani de zile și am fost șocant. Nu mi-a venit să cred că el e patronul Wonderland.”

„Posibil cu același trening”, i-a răspuns Darius Mârza, IT-istul care a dezvoltat complexul și care poate fi văzut lucrând cot la cot cu angajații la toate lucrările necesare, de la montarea unei piscine la ridicarea unui turn de activități.

„Este un om la firul ierbii, pe lângă faptul că-și știe toți angajații, are vreo 500 de angajați, știe fiecare operațiune ce presupune și cu ce se mănâncă”, a comentat vloggerul.

„Eu de-aș fi patron n-aș face asta, nici n-aș fi pe aici. N-aș fi România, aș fi în concediu gen 11 luni pe an”, a completat Bravo.

IT-istul care are 1 milion de metri pătrați în Cluj

Mircea Bravo l-a întrebat cum a început afacerile. „Ești dintr-o familie cu bani?”

„Nu, sunt dintr-o familie normală. Chiar la 18 ani am luat de la un prieten, care acum mi-e și naș, bani împrumut ca să-mi deschid primul restaurant. Când mergeam noaptea acasă în continuu părinții urlau, plângeau, că îi bag în faliment, că trebuie să-și amaneteze apartamentul, că ei în viața lor nu lua bani împrumut, și după câteva nopți așa petrecute, mi-am luat hainele și am plecat. Am dormit pe la prieteni”, a povestit Darius. Relația cu părinții a revenit la normal, mâna lui dreaptă în administrarea afacerii find acum tatăl său.

Antreprenorul a avut discuții în contradictoriu cu mama sa cu privire la afaceri. Aceasta i-a zis: „Nu-ți era bine să mergi frumos la birou, să stai în fața calculatorului. Tu softist, ai terminat IT-ul, ai liceu de informatică, facultatea de informatică, de calculatoare, să fii tu acolo un om integru, la costum, elegant. Ție îți trebuie tot șmotru, șmotru și proiecte și nebunii”.

Întrebat dacă a făcut cursuri de antreprenoriat, Darius a răspuns: „N-am avut vreme”.

Pentru el familia este „proiectul zero din viața mea”. Este căsătorit și are patru copii, iar la 10 ani de la deschiderea complexului, Darius a pus la cale organizarea unui festival de familie: „Am zis că facem o sărbătoare specială dedicată tuturor familiilor ca să ne distrăm”.

„Vă puneți mâinile la urechi și privirea în sus”

Spre deosebire de alți oameni de afaceri care se laudă cu bolizi de sute de mii de euro, Darius a ținut să-i arate lui Mircea Bravo ultimul camion Tatra pe care l-a cumpărat pentru complex.

„Trebuie să recunosc că nu ești antreprenorul clasic, adică nu știu dacă se predau în cărți chestiile astea. Da, vă pot asigura că chiar e proprietarul, mi-a arătat actele. Deci nu e la mișto tot clipul ăsta și vreau să te întreb dacă poți să dai un sfat celor care au 18, 19, 20 de ani și sunt la început de drum și poate sunt interesați și de partea asta antreprenorială sau de business”, a întrebat Mircea.

„Sfatul meu este întotdeauna să priviți numai în sus către cer și către divinitate, să nu fiți curioși de nimic din preajma voastră, nici de vecini, nici de părinți, nici de rude, nici de gurile rele dimprejurul vostru. Strict, strict, strict, indiferent cât de greu vă este, vă puneți mâinile la urechi și privirea în sus și nu sunteți curioși de nimic, de ce-i stânga și-n dreapta voastră și-i dați înainte cum visați și cum vă este inspirația”, a susținut el.