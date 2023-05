INTERVIU Cel mai mare institut de Inteligență Artificială din Europa de Sud-Est, construit la Cluj cu bani europeni

Universitatea Tehnică din Cluj Napoca este o prezență extrem de activă în peisajul național și european al inovării, fiind situată pe primele locuri în ierarhiile naționale la o serie de specializări precum electronică, mecanică, telecomunicații, mecanică și calculatoare, iar în ranking-urile internaționale QS se situează pe poziții de referință.

Ocupă al doilea loc în cadrul Universităților din România, la atragerea de finanțări pentru proiecte de cercetare științifică din fonduri europene. În prezent, în cadrul acestei prestigioase instituții se pun bazele celui mai mare institut de Inteligență Artificială din Europa de Sud-Est, precum și ale Centrului de Inovare Transilvania. Cele două instituții de înaltă performanță au la bază importante resurse financiare din partea Consiliului Europei.

UTCN asigură resursa umană pentru marile companii internaționale în domeniul IT. În Cluj-Napoca, peste 45 mii de tineri specialiști lucrează în acest domeniu.

Rectorul Universității Tehnice din Cluj Napoca, prof.univ. dr. ing. Vasile Țopa, a participat de curând la o reuniune de referință mondială în domeniul inovării: Forumul European de Inovare din Sillicon Valley, în Statele Unite ale Americii.

– Domnule rector, ați participat la Primul Forum European de Inovare organizat în Silicon Valley. Cum s-a desfășurat acest prestigios eveniment?

Am avut onoarea să fac parte din delegația Comisiei Europene, la invitația comisarului european pentru Inovare, Cercetare, Cultură, Educație și Tineret, Mariya Gabriel, o delegație care a cuprins în jur de 50 de persoane, din diferite zone și cu diferite preocupări, din Uniunea Europeană.

Au fost mai mulți rectori din UE, de la universități recunoscute, cum ar fi cele din Copenhaga, Oslo, Munchen, Salamanca. Din Europa de Est, am fost singurul rector care a făcut parte din delegație. De asemenea, au fost prezenți reprezentanți de la mai multe companii europene Siemens, Bosch sau Enel și alți investitori din acest domeniu din UE.

Forumul s-a derulat pe o perioadă de trei zile. Delegația s-a întâlnit la început cu reprezentanții celor mai de succes start-up-uri, unde ni s-au prezentat realizările lor, modelele, dar și dificultățile cu care te confrunți atunci când vrei să pui pe picioare un start-up de miliarde de dolari. A fost o experiență foarte interesantă.

În a doua zi, a fost forumul propriu-zis, în care Uniunea Europeană și-a prezentat potențialul de inovare și oferta pe care o face atât studenților din Statele Unite, cât și investitorilor. Eu personal am fost într-un panel alături de colegii din Oslo, Copenhaga și Poitiers. Subiectul discuției a fost legat de importanța politicilor europene pentru a crea sinergii între toate proiectele finanțate în prezent, la nivelul UE.

Este vorba de proiectele de tip Erasmus, Alianță europeană, Orizont 2020, Orizont Europa, Marie Curie etc. A suscitat foarte mult interes din partea colegilor americani! Urmează ca, prin următoarele proiecte lansate de Comisia Europeană, această legătură creată acum să capete alte valențe, mult mai puternice, prin care, într-adevăr, să beneficiem cu toții, ca într-o situație de win-win! Noi, de expertiza celor din America, iar ei, de nivelul foarte ridicat de pregătire al studenților și absolvenților din spațiul Uniunii Europene.

-Au avut loc vizite, întâlniri la Universitățile Berkeley și San Jose, precum și alte activități.

A mai fost și o masă rotundă, la care am participat în Silicon Valley! Fiecare trebuia să spună prin ce a reușit să atragă competitorii importanți! Și celor din America le-am relatat o poveste reală! Acum 12 ani, când eram la Relații Internaționale, a venit la mine o delegație din partea unei Companii ce intenționa să deschidă o filială în România.

Era o perioadă când în fiecare zi intra pe porțile Universității din Cluj cel puțin o delegație. Deci, nu era ceva ieșit din comun! După o săptămână, delegația a revenit. Și tot așa, timp de un an! Când am întrebat, de câți ingineri au nevoie? Erau în discuție 15 locuri! Dar, era firma Emerson, una dintre cele mai mari companii americane!

Și le-am zis acum, la forumul respectiv, știți câți tineri angajați are Emerson acum în Cluj? 3.500! Și se dezvoltă! Cred că este exemplul cel mai clar! Și-au dat seama de potențialul absolvenților noștri și, încet-încet, lucrurile s-au coagulat. Au venit apoi multe alte companii de prestigiu pe piața IT. România are o resursă uriașă în acest domeniu. Totul e să știm să o folosim!